Костромчанин сознался в убийстве и изнасиловании девушки-подростка 16-летней давности

Кострома, 25 июня. В Костромской области раскрыли тяжкое преступление в отношении несовершеннолетней девушки, которое было совершено 16 лет назад. Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 52-летний местный житель частично признал свою вину и рассказал об обстоятельствах содеянного, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Костромской области.

На пустыре в Костромской области 10 мая 2003 года был найдет труп 16-летней девушки с многочисленными ранениями и следами изнасилования. Долгое время дело так и оставалось нераскрытым. Улики по делу были найдены только в этом году. Во время расследования преступлений прошлых лет криминалисты получили новую информацию о виновном в этом деле.

Обвиняемый в преступлении костромчанин подробно рассказал о совершенном преступлении после представленных доказательств его вины.

«В ходе следствия обвиняемый под давлением неопровержимых улик признал вину в содеянном частично. При проверке показаний на месте он подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления в отношении несовершеннолетней потерпевшей 16 лет назад. Следствием проведена большая работа по сбору доказательственной базы, объем уголовного дела составил 11 томов, проведены семь судебных экспертиз, результаты которых легли в основу обвинения», — говорится в сообщении следственного управления СК РФ.

Следователи собрали огромную доказательственную базу. Отметим, что 52-летний обвиняемый ранее уже был осужден за совершение тяжких преступлений. Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено на рассмотрение в суд.