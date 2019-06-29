Гаджиев рассказал о создании нового футбольного клуба в Дагестане





Москва, 29 июня. Бывший главный тренер «Крыльев Советов», «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о создании нового футбольного клуба, который будет базироваться в Дагестане. Называться он будет «Махачкала». Гаджиев займет пост президента клуба, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Идея создания команды появилась достаточно спонтанно. Было желание развивать футбол в регионе: первоначально речь шла о создании региональной тренерской школы для повышения уровня кадров в детско-юношеском футболе. Но одновременно с этим будущее «Анжи» находилось под вопросом, поэтому возникла идея создать клуб. При этом нет никакой проблемы в том, что в итоге «Анжи» сохранил профессиональный статус: напротив, это очень хорошо», — подчеркнул специалист.

По его словам, клуб будет частным.

«Финансироваться клуб будет частным путем, планируется группа инвесторов. На первый порах финансовое бремя ляжет на учредителей. Сейчас их трое, включая меня, но ожидаем, что их количество возрастет до 10. Бюджет, по нашим оценкам, составит примерно 12–15 млн рублей на год. Для выступления в ПФЛ этого достаточно», — рассказал функционер.

Также он отметил, что команда будет комплектоваться местными воспитанниками.

«Региону нужен футбол, его любят. Неслучайно в свое время стадион собирал 17 тысяч и даже 28. Конечно, наша задача, как я уже сказал, развивать футбол, давать возможность выпускникам местных школ шанс оказаться в профессиональном футболе. Не у всех получается заявить о себе сразу. Футбольных школ в Дагестане много. Я ездил, смотрел и могу сказать, что их уровень растет», — заявил Гаджиев.

Команда начнет свое выступление в ПФЛ уже в предстоящем сезоне, лицензирование клубом было пройдено. Отметим, что, помимо «Махачкалы», в ПФЛ город будет представлен также «Анжи», по финансовым показателям покинувший элиту российского футбола, и «Легион-Динамо», в прошлом сезоне уже игравший в ПФЛ.