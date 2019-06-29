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Стал известен возможный заработок Глушакова в «Ахмате»

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Стал известен возможный заработок Глушакова в «Ахмате»

Москва, 29 июня. Зарплата полузащитника Дениса Глушакова в «Ахмате» может составить порядка 1,5 млн евро. По информации источника Федерального агенства новостей, футболист заработает за год чуть меньше 1 млн евро, а остальную часть получит в виде различных бонусов при условии выполнения определённых показателей.

Отмечается, что в «Ростове» футболисту предлагали сопоставимые условия контракта, однако 32-летний полузащитник выбрал клуб из Грозного. Соглашение футболиста и клуба рассчитано на 1 год с опцией продления еще на сезон.

В прошлом сезоне Глушаков выступал за «Спартак», однако из-за конфликта с болельщиками красно-белых, которые сочли его причастным к увольнению главного тренера команды Массимо Карреры, а также из-за позиции руководства клуба расторг контракт со столичной командой в начале этого лета. На Глушакова претендовало несколько клубов: известно, что помимо «Ахмата» и «Ростова», игроком интересовались тульский «Арсенал» и «Сочи».

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Автор: Сергей Петров
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