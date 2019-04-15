Украина не станет обжаловать решение ВТО по транзитному спору с Россией

Киев, 15 апреля. Власти Украины не станут обжаловать решение Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития и торговли Украины.

«Межведомственная рабочая группа приняла решение воздержаться от инициирования процедуры апелляционного пересмотра выводов группы экспертов», — говорится в сообщении.

Такая позиция, как уточнили в ведомстве, основывается на выводе межведомственной группы о наличии в отчете ряда существенных положений, положительных для торговых интересов Киева и всего международного сообщества. В частности, вывод ВТО о «чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях» власти Украины восприняли как «фактическое признание еще одной международной организацией конфликта Киева с Москвой».

Украинская сторона также убеждена в том, что решение ВТО позволяет Киеву в случае необходимости вводить санкции против Москвы.

Напомним, Украина подала в суд ВТО иск против России, требуя признать незаконным введение запрета и ограничений на автомобильные и железнодорожные транзитные перевозки украинских товаров через РФ в Казахстан и Киргизию, а также в Монголию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

В начале апреля Россия выиграла в суде ВТО спор с Украиной. Суд пришел к выводу, что в обычных условиях ограничение транзита рассматривалось бы как нарушение правил ВТО, однако в данном случае речь идет о защите национальных интересов России, поскольку отношения между Москвой и Киевом крайне обострены.

Примечательно, что это уже третий спор, который Россия выиграла у Украины в ВТО. Ранее международная организация встала на сторону Москвы в споре о запрете на поставку в Россию украинских товаров — нитрата аммония и железнодорожного оборудования.