Матвиенко заявила, что Россия никогда не уйдет из Арктики

Сабетта (ЯНАО), 15 апреля. Россия никогда не уйдет из Арктики, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко во время совещания в «Новатэк Ямал СПГ».

Матвиенко подчеркнула, что России удалось многое сделать в Арктике. Она напомнила, что в стране появилось министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, которым руководит Александр Козлов.

«Однако до сих пор нет базового закона об освоении Арктической зоны», — заметила спикер Совфеда.

Матвиенко уверена, что с началом функционирования ведомства вопрос с арктическим законом «будет решен». Она также предложила провести парламентские слушания по вопросу освоения северных окраин. Спикер Совфеда добавила, что во встрече могли бы принять участие представители федеральных и региональных властей, бизнесмены, эксперты по совершенствованию законодательства при реализации арктических проектов.

Она напомнила, что этой осенью парламент должен принять систему преференций при реализации арктических проектов. Матвиенко убеждена, что «Ямал СПГ» является форпостом России в Арктике.

«Проект стал российским форпостом для освоения Арктики в новом тысячелетии, — констатировала она. — Мы подтвердили, что мы тут навсегда».

Ранее глава министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что строительство объектов инфраструктуры для стратегических ядерных сил в Крыму и Арктике является приоритетным в развитии военной инфраструктуры.