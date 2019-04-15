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ФСБ задержала в Севастополе лидера радикальных исламистов

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ФСБ задержала в Севастополе лидера радикальных исламистов

Симферополь, 15 апреля. Следователи УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю завели уголовное дело в отношении жителя Севастополя, который подозревается в публичных призывах к экстремистской деятельности.

Следователи установили, что 35-летний уроженец Узбекистана был лидером группы радикальных исламистов. По данным УФСБ, мужчина проводил в религиозных учреждениях города проповеди с использованием запрещенной литературы. Отмечается, что он призывал применять насилие к людям, которые не разделяют его религиозных убеждений.

В ходе закрытых «лекций» подозреваемый проводил идеологическую «обработку» прихожан, вовлекая в экстремистскую группировку новых членов, сообщили в ведомстве.

В ходе обысков сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии изъяли у лидера радикальных исламистов запрещенную литературу, документы, компьютерную технику, средства связи и другие предметы, которые имеют значение для данного уголовного дела, сообщил «Взгляд.ру». 

Автор: Дарья Смолина
Источник: РИА Новости
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