ФБК начал внутреннюю проверку после расследования ФАН о связи Соболь с коррупционерами

В «Фонде борьбы с коррупцией» Алексея Навального пройдет внутренняя проверка после расследования Федерального агентства новостей о связях главного юриста ФБК Любови Соболь и блогера Андрея Мищенкова, сообщил источник ФАН.

Напомним, Мищенков известен общественности как партнер предпринимателя Юрия Тимофеева, который вместе с семьей и близкими друзьями создал неимоверное количество фирм-однодневок. С их помощью ему удается выигрывать тендеры и осваивать государственные деньги.

Бизнесмены зарабатывали на установке детских площадок в Москве и Подмосковье, а де-факто занимались хищением бюджетных средств. Деятельностью картеля уже заинтересовались антимонопольные службы, в будущем, возможно, подключатся и правоохранители. Подробнее с особенностями «бизнеса» ярого сторонника Навального и его партнеров можно ознакомиться здесь.

Руководство ФБК, безусловно, в курсе происходящего, но публично реагировать на связи Соболь с картелем не спешит. Корреспонденты ФАН пытались связаться с Соболь и другими коллегами Навального, чтобы взять комментарий по теме расследования, но идти на контакт соратники блогера категорически отказывались. Иногда — в нецензурной форме. Складывается ощущение, что они просто боятся вопросов о картельном сговоре.

Впрочем, как сообщил собственный источник ФАН, реакция на расследование со стороны Навального все же последовала, пусть и непубличная. Несмотря на то, что блогер и его команда демонстративно игнорируют Федеральное агентство новостей как источник информации, по фактам, изложенным в материале, проверку проведут. Ее будет осуществлять лицо, назначенное либо лично Навальным, либо руководителем так называемого «штаба» блогером Леонидом Волковым. При этом Соболь о проверке не сообщат.

Раздор внутри ФБК, который расследование Федерального агентства новостей лишь усугубило, становится очевидным. Можно смело констатировать: «все тайное становится явным». Не исключено, что Навальный примет кадровое решение не в пользу Соболь.