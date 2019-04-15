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Дамаск заявил о нелегитимности механизма ООН по преступлениям в Сирии

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Дамаск заявил о нелегитимности механизма ООН по преступлениям в Сирии

Дамаск, 15 апреля. Международный беспристрастный и независимый механизм по расследованию преступлений в Сирии (МБНМ) лишен легитимности и подрывает усилия спецпосланника ООН Гейра Педерсена по налаживанию диалога, Дамаск способен сам установить справедливость. Об этом заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

В ходе выступления перед главами иностранных дипломатических миссий в сирийской столице Микдад подчеркнул, что резолюция о создании механизма была принята вне рамок полномочий Генассамблеи ООН​​​, что свидетельствует о его нелегитимности.

Кроме того, дипломат отметил, что данный механизм угрожает будущему ООН, в то время как Сирия обладает всеми возможностями, чтобы самостоятельно установить справедливость при помощи юридических и судебных институтов.

Микдад призвал главы дипмиссий на ближайшем заседании Генассамблеи ООН отдать свои голоса против механизма и отказаться от его финансирования.

Дамаск заявил о нелегитимности механизма ООН по преступлениям в Сирии

Напомним, ООН учредила механизм, который базируется в Женеве и насчитывает около 50 специалистов, в декабре 2016 года. Его задачей является сбор свидетельств, которые могли бы ускорить расследование в отношении ответственных за самые тяжелые преступления по международному праву, совершенные в Сирии с марта 2011 года, и их судебному преследованию.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Ранее МИД РФ рассказал о подготовке саммита астанинского формата по Сирии в столице Казахстана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: РИА Новости
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