Российские эксперты проверят безопасность египетских аэропортов

Каир, 15 апреля. Российские специалисты по авиационной безопасности приступили к очередной проверке аэропортов в курортных городах Египта Хургада и Шарм-эш-Шейх.

«Делегация российских специалистов в составе 15 человек прибыла в Каир в воскресенье ночью», — сообщил источник ТАСС в авиационных кругах Египта.

По данным источника, российские специалисты сразу после прилета разделились на две группы и направились в курортные зоны для проведения проверки воздушных гаваней Хургады и Шарм-эш-Шейха. Предположительно, проверка продлится около пяти дней. В случае положительного заключения экспертов первым для российских чартеров откроется аэропорт Хургады.

Российские специалисты проинспектируют всю цепочку мер безопасности в египетских аэропортах – от входа до посадки пассажиров в самолет. Кроме того, специалисты проверят процедуру досмотра багажа, работу сотрудников воздушной гавани, порядок обеспечения едой и напитками во время полетов.

Ранее глава египетского МИД Самех Шукри на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Египет приветствует российских специалистов по авиационной безопасности и готов работать для возобновления прямого сообщения РФ с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено осенью 2015 года. Причиной такого решения стал теракт на борту самолета Airbus A321-231, который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В результате случившегося погибли 224 человека. Ответственность за террористический акт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1 (организация запрещена в РФ). В ходе расследования выяснилось, что для закладки бомбы в самолет члены террористической организации привлекли сотрудника сервисной службы аэропорта.

1 Организация запрещена на территории РФ.