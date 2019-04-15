Посол РФ заявил, что Москва ждет от США первого шага по возвращению к ДРСМД

Вашингтон, 15 апреля. Россия не будет инициировать переговоры по возвращению к ДРСМД и ДСНВ, пока США не созреют для диалога, заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая на конференции по контролю над вооружениями.

«Ни за кем бегать мы не будем​​​. Не будем инициировать новых переговоров по данной проблематике. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей для всего мира тематике», — цитирует дипломата РИА Новости.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале процедуры выхода страны из ДРСМД. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва примет обратные меры и тоже выйдет из договора.

США обвиняют РФ в том, что ее ракета 9М729 якобы не соответствует требованиям ДРСМД, хотя российские военные специалисты специально устроили открытый показ нового оружия для иностранных экспертов, чтобы доказать обратное. Россия же утверждает, что пусковые установки системы ПРО США в Европе способны запускать не только противоракеты, но и запрещенные договором крылатые ракеты «Томагавк».