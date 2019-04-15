Профессор МГУ назвал «медвежьей услугой» Берлина передачу грамоты Петра I в Киев

В Киев из Германии доставлена грамота российского императора Петра I митрополиту Киевскому от 1708 года, похищенная эсэсовцами из Софийского собора во время Великой Отечественной войны. По мнению украинских властей, грамота доказывает желание Киевской митрополии того времени вернуться под власть Константинопольского патриарха.

Напомним, что в контексте спора об автокефалии украинской церкви нынешний Константинополь заявляет, будто Москва имела право посвящать киевского митрополита лишь с согласия Фанара, да и то лишь временно. И теперь это право, дескать, отозвано.

Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, помощник председателя Издательского совета РПЦ, доктор исторических наук Дмитрий Володихин рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, почему решение немецких властей идет вразрез с логикой и требованиями реституции, а также о подмене, на которую идут власти Украины.

Немцы лишили логики процесс реституции

— Дмитрий Михайлович, согласитесь, странная ситуация: немцы перед выборами передают в Киев грамоту российского императора, украденную гитлеровцами во время Второй мировой войны. Грамоту логично было бы вернуть в Москву…

— Действительно, очень странно, что грамота Петра I передана властями Германии именно на Украину, поскольку речь идет о программе реституции культурных ценностей странам их происхождения. Грамота была составлена в Российской Империи, частью которой были Санкт-Петербург, Москва и Киев. Хотелось бы напомнить, что страной происхождения грамоты была именно Россия. В Киев грамота был отправлена. Но, во-первых, город был частью России, а во-вторых, составлена грамота была на ее территории.

Другими словами, мы видим, как политика вмешивается в культурно-исторические вопросы, все по-своему переигрывает и совершенно лишает логики сам процесс возвращения культурных ценностей странам происхождения.

— Но дело не только в самой передаче грамоты, но и в ее трактовке.

— Трактовка этой грамоты достаточно тенденциозно прозвучала в масс-медиа Украины. На мой взгляд, такая трактовка абсолютно неверная.

Судите сами. В 1708 году Иосиф получил от Петра I подтверждение на избрание Собором духовенства в киевские митрополиты. Он прошел обряд поставления в сан, то есть был хиротонисан в Москве. И по грамоте очень хорошо видно, что церковь Малороссии (там говорится, что митрополит Иосиф — именно владыка Киевский и Галицкий и всея Малые России, а Украины там нет!) на тот момент подчиняется Русской церкви, фактически составляет ее часть. И духовным главой митрополита Иосифа является московский митрополит. Это самый важный момент.

— Но в Киеве утверждают, что в грамоте показана связь киевского духовенства с Константинополем…

— Касаемо того, что в грамоте сообщается о запрете митрополиту идти, как там сказано, «под благословение к вселенским патриархам», это просто-напросто напоминание: в этом вопросе какие-либо шатания невозможны. Вопрос решен (еще в 1686 году. — Прим. ФАН), как видно по той же грамоте.

В Киеве шатались еще четыре века назад

— Но получается, что подобные шатания были возможны?

— Конечно же, внутри духовенства Малой России шатания были еще с 80-х годов XVII века, поэтому приходилось об этом напоминать митрополитам. Но это не значит, что было совершено какое-то каноническое нарушение. Малороссийская церковь, в том числе киевская митрополия, совершенно официально, по всем документам, на тот момент находилась в подчинении церкви Русской.

— Тем удивительнее шаг Германии по передаче грамоты…

— Немцы оказали Киеву медвежью услугу: они подарили украинцам грамоту, которая во всеуслышанье сообщает о том, что на начало XVIII века вопрос по церковной юрисдикции Киева был целиком и полностью решен в пользу того, что он подчиняется Москве — безо всяких разночтений.

Я напомню, если кто-то не знает или позабыл, что митрополит Киевский Иосиф, который получил от Русской церкви и царя Петра Алексеевича грамоту, утверждающую его на киевской кафедре, предал анафеме одну из современных «икон» украинской националистической идеологии — гетмана Мазепу. Иосиф был активным сторонником тесной церковной и культурной связи России и Малороссии.

— Зачем же в Берлине так стимулируют раскол на Украине, если это может вызвать как раз обратный эффект?

— Мне кажется, что это плохо спланированная информационная акция. Слова о том, чтобы митрополит Иосиф не пытался отойти в сторону Вселенского патриарха, несут ясный посыл. Но в Киеве их хотят трактовать иначе: мол, на тот момент украинская церковь боролась за освобождение. На самом же деле, это никакая не борьба с жестокими противниками из Москвы на Украине, то есть в Малороссии, это совершенно другое.

— Поясните, о чем речь.

— В условиях Северной войны малороссийской церкви просто напоминали, что никакого послабления не будет ни под давлением шведов, ни при каких-то иных обстоятельствах. Повторяю, это было напоминанием, что вопрос решен.

И информационная акция, в рамках которой эту грамоту пытались представить прямо противоположным образом, выглядит довольно неуклюже и даже, можно сказать, нелепо. Взяли документ, который самым очевидным образом свидетельствует против церковной юрисдикции Киева в его подчинении Константинополю, и попытались невнятными телодвижениями показать, что это свидетельство «за». Это ясно любому, кто прочитает текст грамоты. Но для этого надо, как минимум, уметь читать.

Вашингтон приказал гордиться Бандерой

— Глава раскольничьей ПЦУ Епифаний заявил, что украинцу надо гордиться, когда его называют бандеровцем. Характерное утверждение, не правда ли?

— Современные раскольники, возглавляющие иерархию этой странной — не могу назвать церкви — структуры, которая добивается автокефалии, действуют вразрез с мудрыми владыками старины, наоборот, искавшими объединения, церковного и культурного единства. В сущности, речь идет о том, что современные церковные деятели раскольнического характера на современной Украине предают культурное наследие своих предков.

— История знает много примеров церковных расколов. Есть ли шанс у киевских раскольников сейчас утвердиться с помощью властей?

— В XVI веке в Германии после долгих религиозных войн был выработан крайне циничный принцип, идущий против законов Божеских и человеческих, но отражающий реальность исторической практики. Этот принцип звучит так: «Чья власть, того и вера». Пока киевский режим будет полностью подчинен Вашингтону, Вашингтон будет говорить, какая на Украине должна быть вера и какая церковь. Им будет совершенно наплевать на мнение тех православных, которые там живут.

Речь идет о том, что перспектива урегулирования церковного вопроса и его нормализации на Украине связана только с одним — с сокращением влияния Соединенных Штатов на Киев.

Грамота Петра I, с конца 1950-х годов находилась в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена. О ее передаче на Украину заявил в своем Facebook министр культуры Украины Евгений Нищук.