Устроивший смертельное ДТП внук экс-директора «АвтоВАЗа» не имел водительских прав

Москва, 15 апреля. Внук бывшего директора «АвтоВАЗа» и почетного гражданина Тольятти Николая Ляченкова стал виновником смертельного ДТП в Москве, находясь за рулем каршерингового автомобиля. Выяснилось, что Егор Ляченков воспользовался чужим аккаунтом, чтобы прокатиться на машине, так как вообще не имел водительских прав.

Страшная авария произошла ночью 13 апреля в районе Воробьевых гор. Егор Ляченков, управляя автомобилем Mercedes-Benz GLS, проехал на красный сигнал светофора и на высокой скорости протаранил Hyundai Solaris. 22-летний водитель корейской машины погиб на месте ДТП. Также с переломом руки была госпитализирована 17-летняя пассажирка Mercedes. 19-летний виновник аварии травм не получил.

В ходе разбирательств по данном инциденту выяснилось, что у Егора Ляченкова нет водительских прав. Каршеринговый автомобиль для молодого человека арендовала его 24-летняя знакомая через свой аккаунт. Теперь девушке придется отвечать за разбитую иномарку. В компании Anytime, которой принадлежит Mercedes, ситуацию не комментируют.

«Шанс того, что наказание понесет каршеринговая компания, которая не убедилась в том, что автомобиль предоставлен непосредственно человеку-владельцу авторизованного аккаунта, невелик», — рассказал KP.RU автоюрист Александр Щукин.

Эксперт отметил, что некоторые подобные сервисы пытаются решить проблему, штрафуя владельцев аккаунтов, передающих право садиться за руль третьим лицам. Сумма наказания за подобные действия может достигать 250 тысяч рублей.

«Есть и более демократичный способ — пользователя просят сделать селфи, а потом система сравнивает фотографию с той, что уже есть в базе», — отметил автоюрист.

Ранее сообщалось, что Егор Ляченков отказался пройти медицинское освидетельствование после ДТП. Свидетели утверждают, что парень находился в состоянии наркотического опьянения.