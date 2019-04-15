Сатановский объяснил, почему Украина существует только «по милости России»

Москва, 15 апреля. Украина в ее нынешнем состоянии существует только «по милости России». Такое мнение выразил политолог и глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Эксперт в эфире телеканала ТВЦ назвал Украину «взрывным» государством по ряду причин. Он указал на эксперименты с заменой российского ядерного топлива на продукцию американской компании Westinghouse, что можно сравнить, по его словам, со сбрасыванием атомной бомбы на самих себя.

Сатановский также обратил внимание на напряженную ситуацию в Донбассе. По мнению политолога, если Киев примет решение пойти в наступление на республики, заявившие пять лет назад о своей независимости, Москва такой шаг без ответа не оставит.

Обращаясь к украинскому коллеге Василию Вакарову, Сатановский объяснил, почему украинское государство в настоящее время существует только «по милости России». По его словам, Москве «до смерти» не хочется «заниматься всерьез» решением украинского вопроса.

«Пользуйтесь пока. А как и для чего вы воспользуетесь, я не знаю», — цитирует его «Экономика Сегодня».

Сатановский уточнил, что Россия в последние пять лет просто наблюдает за ситуацией на Украине и за тем, как «эта страна рушится», пишет Infox.ru.

Напомним, отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией демократическим путем и начала войны в Донбассе в 2014 году. Украинские политики неоднократно и бездоказательно обвиняли РФ в якобы вмешательстве во внутренние дела страны и конфликт на юго-востоке Украины. При этом Москва указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Ранее экс-начальник генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко заявил, что Киев хочет получить ракеты, способные «достать» до Урала и «покрыть» всю территорию РФ. Комментируя высказывание украинского военного, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что воинственная риторика, раздающаяся из Киева, вовсе неуместна.