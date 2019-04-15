Российский посол назвал неконструктивную линию США по ДРСМД неприемлемой

Москва, 15 апреля. Неконструктивная линия Вашингтона по обсуждению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не приведет к позитивному результату, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Российский дипломат подчеркнул, что неконструктивная линия США по обсуждению ДРСМД неприемлема для Москвы и не способна привести к хорошему результату.

«Вашингтон предпочел занять бескомпромиссную позицию и разговаривать с нами на языке ультиматумов», — констатировал Антонов на конференции по контролю над вооружениями.

Он напомнил, что российская сторона готова была к беспрецедентным мерам транспарентности, далеко выходящим за рамки своих обязательств по соглашению, чтобы убрать озабоченность США по ракете 9М729, однако все предложения Москвы были отвергнуты.

Напомним, в прошлом году американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД, так как Москва, по его мнению, якобы нарушает соглашение. В то же время МИД России не раз уличал именно Вашингтон в нарушении условий договора.

В начале февраля США объявили о приостановке своих обязательство в рамках ДРСМД со 2 февраля. Президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает свое участие в соглашении. Глава российского государства подчеркнул, что Москва не должна и не будет втягиваться в гонку вооружений.