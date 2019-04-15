Россияне смогут получать паллиативную помощь вне зависимости от прописки

Москва, 15 апреля. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, предполагающее внесение изменений в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.

Медведев рассказал, что нуждающийся в медпомощи человек сможет получить паллиативную помощь в любом регионе вне зависимости от места прописки. По его словам, профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию теперь можно будет протий не только вечером в будние дни, но и в субботу. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы определим четкие сроки постановки диагноза по онкологии — не более 14 календарных дней с даты назначения исследований», — сообщил Медведев.

По словам заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой, в текущем году более 61 миллиона россиян должны будут пройти диспансеризацию и профосмотры.

Голикова рассказала, что российским регионам необходимо «в обязательном порядке определить перечень организаций, где диспансеризации и профосмотры должны быть проведены в полном объеме».

По ее словам, для проведения диспансеризации в вечерние часы и по субботам можно будет привлекать врачей из стационаров. Они обязательно получат поощрения за сверхурочную работу, заметила Голикова.

Заместитель председателя правительства РФ подчеркнула, что крайне чувствительной темой является обеспечение детей определенными лекарственными препаратами, в этом направлении правительство ведет активную работу.

«Сейчас — как первый шаг — в программе государственных гарантий разрешено регионам РФ организовывать изготовление детских форм на базе государственных аптек, которые имеют лицензию», — резюмировала Голикова.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения России подготовило законопроект, согласно которому несоответствие лечения клиническим рекомендациям будет наказываться денежными штрафами. Известно, что для должностных лиц штраф составит 20 тысяч рублей, а для юридических — 70 тысяч рублей.