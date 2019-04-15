Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Украинцы ополчились на Maruv из-за признания в любви к России

47
0 Оставить комментарий

Украинцы ополчились на Maruv из-за признания в любви к России

Киев, 15 апреля. Украинцы ополчились на певицу Maruv из-за ее признания в любви России. Земляки оставили ей едкие комментарии на странице в Instagram.

Во время турне по России Maruv делилась впечатлениями от выступлений в разных городах. После выступления в Петербурге она не смогла сдержать эмоций и призналась в любви поклонникам из Северной столицы России.

«Санкт-Петербург, было удивительно!  — написала она на своей странице в соцсети.  — Люблю вас!»

Не все украинцы смогли отнестись к этому заявлению спокойно. Многие из них ополчились на землячку, заявив, что теперь поклонники с Украины увидят якобы ее истинное лицо.

«Строила из себя жертву, прогремела на весь мир отказом от Евровидения, а сама спала и мечтала о России, — написали ей в комментариях. — Я изначально не верила в суровость контракта… Хитрожопенька девочка».

Украинцы ополчились на Maruv из-за признания в любви к России

«Украина хотела вас отправлять на Евровидение, ваши фанаты не верили что вы даете концерты в России, — обвинили украинскую певицу. — Теперь видно какая вы украинка».

Украинцы ополчились на Maruv из-за признания в любви к России

«Песни прикольные, но стиль имидж просто дешевая грязь», — нашлись недоброжелатели со скрытыми страницами.

Украинцы ополчились на Maruv из-за признания в любви к России

Однако российские поклонники заступились за кумира, отметив, что музыка и политика — вещи разные.

«Музыка вне политики, — написали россияне на странице Maruv. — Украинцы, лучше бы гордились своей соотечественницей, чем тут ядом брызгать».

Украинцы ополчились на Maruv из-за признания в любви к России

Напомним, Maruv победила на Украине в национальном отборе на Евровидение, набрав больше голосов жюри и зрителей, чем Anna Maria, Freedom Jazz, Kazka и другие исполнители. Однако украинские власти выяснили, что артистка гастролирует по России и передали ей контракт, запрещающий эту деятельность. Певица отказалась его подписать, отказавшись ехать на конкурс.

Автор: Катерина Иванова
Источник: Страница  Maruv в Instagram
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров