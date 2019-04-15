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Лавров провел переговоры с главой МИД Палестины

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Лавров провел переговоры с главой МИД Палестины

Москва, 15 апреля. Глава МИД России Сергей Лавров провел в понедельник переговоры с палестинским коллегой Риядом аль-Малики. Стороны обсудили тему ближневосточного урегулирования, говорится в сообщении дипломатического ведомства.

«В ходе беседы была рассмотрена проблематика ближневосточного урегулирования с упором на развитие ситуации на палестинских территориях, а также задача скорейшего восстановления палестинского национального единства», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

В ходе беседы Лавров подтвердил принципиальную позицию в поддержку усилий по достижению справедливого и долгосрочного решения палестинской проблемы на международно-правовой основе путем создания независимого палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Тель-Авивом.

Стороны также в ходе переговоров затронули и другие актуальные темы, например, укрепление дружественных отношений между Россией и Палестиной.

Автор: Дарья Смолина
Источник: Пресс-служба МИД РФ
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