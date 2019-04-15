«МБХ» пытается выставить «жертвой режима» осужденную за спонсирование терроризма россиянку

Москва, 15 апреля. Информационное агентство «МБХ медиа» олигарха Михаила Ходорковского опубликовало материал об очередном случае «нарушения прав человека». Статья посвящена Саиде Халиковой: она была осуждена за спонсирование терроризма, но ресурс пытается выставить ее «жертвой режима».

«МБХ» представляет читателям Халикову как «27-летнюю студентку Астраханского мединститута», которая отбывает тюремный срок в ИК-28 города Ленинск Волгоградской области.

«Ее наказали за то, что она написала письмо в посольство Украины», — утверждает автор материала.

При этом версия об обращении в дипмиссию Украины не была подтверждена официально: ее озвучивала только Разият Исабекова — мать осужденной. Со ссылкой на ее слова «МБХ» заявляет, что девушку закрыли в ШИЗО якобы за письмо украинскому консулу с просьбой принять ее на Украине после освобождения.

Информационно-аналитический журнал «Слово и Дело» разбирался, как ситуация обстояла на самом деле. Издание отмечает: есть все основания сомневаться в достоверности сведений, изложенных в статье «МБХ».

Во-первых, сама Саида Халикова могла не рассказывать матери всю правду, чтобы не огорчать ее. Во-вторых, авторы материала, опубликованного на ресурсе Ходорковского, и сами могут скрывать информацию — на это указывают недомолвки и неточности в статье.

Выяснилось, что 27-летняя девушка уже давно не является студенткой. Как пишет «Слово и Дело», ее отчислили за неуспеваемость в 2013 году — тогда она училась на пятом курсе.

Во-вторых: «МБХ» перечисляет недомогания Халиковой, среди которых указаны анемия, вегетососудистая дистония и недостаток веса. Примечательно, что все эти недомогания были диагностированы у девушки еще на момент заключения, то есть не могут являться следствием отбывания наказания в тюрьме.

Девушка получает соответствующее терапевтическое лечение, однако анемия относится к тем заболеваниям, избавиться от которых достаточно трудно. А если говорить о вегетососудистой дистонии, то этот диагноз и вовсе можно поставить 80% населения России.

Однако «МБХ», по всей видимости, специально спекулирует на использовании слова «студентка» и перечислении недугов осужденной, представляя Халикову этаким хрупким цветком, раздавленным сапогом российского правосудия.

Напомним, Саида Халикова училась в медицинской академии в Астрахани, когда познакомилась с парнем, который оказался членом незаконного вооруженного формирования. После знакомства с ним девушка стала собирать пожертвования «в пользу нуждающихся мусульман». На пятом курсе ее отчислили из академии за неуспеваемость. Халикова вернулась в Дагестан и продолжила сбор средств. Ее деятельность привлекла внимание сотрудников правоохранительных органов. В 2015 году суд приговорил ее к пяти годам и шести месяцам лишения свободы по части 2 статьи 205.4 УК РФ «Организация террористического сообщества и участие в нем».

«Слово и Дело» отмечает, что девушка получила самое мягкое наказание: за участие в террористическом сообществе предусмотрено лишение свободы сроком от пяти до 10 лет. Правозащитники же продолжают утверждать, что с Саидой Халиковой обошлись несправедливо. Издание не исключает и ту версию, что написать письмо украинскому консулу девушку могли надоумить те же «правозащитники-либералы» — в таком случае громкие заголовки и внимание прессы были бы обеспечены.

Отметим, что ситуация с выгораживанием Халиковой — не первое сомнительное мероприятие, в котором замечены связанные с Михаилом Ходорковским структуры. Не так давно в центре скандала оказались участники организации «Открытая Россия», принадлежащей олигарху и признанной нежелательной в РФ. Во время обыска в квартире Леонида Запрудина — правой руки координатора краснодарского отделения организации Яны Антоновой — была обнаружена мини-плантация конопли. Кроме того, оперативники обнаружили целую коллекцию секс-игрушек. Запрудина и его супругу направили на освидетельствование на предмет содержания наркотиков организме.

Кроме того, в Сеть были слиты документы, согласно которым сотрудникам включенной в единый реестр запрещенной информации организации Михаила Ходорковского «Открытая Россия» из Лондона было выдано задание на регистрацию новой структуры.

В марте сообщалось, что Таганский районный суд Москвы отказался удовлетворить жалобу олигарха о блокировке «МБХ медиа». Как отмечал депутат Госдумы Евгений Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей, Ходорковскому нужны информационные ресурсы для того, чтобы заниматься антироссийской пропагандой, и в этом ему активно потворствует Запад.

Напомним, в октябре 2018 года Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России заблокировал «зеркало» сайта «МБХ медиа». Главный сайт «МБХ» был заблокирован в феврале 2018 года. В ведомстве подчеркивали, что сайт попал в перечень ресурсов, где содержатся призывы к беспорядкам, а также осуществлению экстремистской деятельности.

Отметим, ФАН обратилось к главе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) Александру Жарову с просьбой проверить активность «МБХ медиа» в Сети. Спустя почти год после блокировки сайта, «МБХ» продолжало распространять свои материалы в России через соцсети. Удалось обнаружить активные аккаунты в Twitter, YouTube, Facebook и «ВКонтакте».

«МБХ» также уличали в распространении фейков. Например, в Сети появился фейк, запущенный ресурсом Ходорковского, что бедность в Кузбассе привела к тому, что родители не могут обеспечить детей и дать им денег на питание. После проведения проверки выяснилось, что информация не соответствует действительности.