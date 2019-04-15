Полиция Украины получила более 8 тыс. жалоб на нарушения в ходе выборов

Киев, 15 апреля. Полиция Украины получила 8,6 тыс. жалоб на нарушения избирательного законодательства, заявил в понедельник советник министра внутренних дел Иван Стойко.

По его словам, чаще всего речь идет о незаконной агитации, подкупе избирателей, фальсификации документов и нарушении избирательных прав. В итоге в ходе подготовки ко второму туру выборов правоохранительные органы составили 38 административных протоколов и возбудили 59 уголовных дел.

«Эти цифры говорят о том, что в каждой области есть нарушения. Хотелось бы, чтобы их было меньше, но они есть и мы работаем над этим. Расследуем все без исключения, независимо от того, из стороны какого кандидата они поступают», — цитирует Стойко пресс-служба МВД Украины в Facebook.

Он также призвал политические силы, поддерживающие того или иного кандидата, соблюдать законодательство страны и не расшатывать ситуацию на Украине, чтобы несколько дней, оставшихся до дня тишины, прошли в спокойной обстановке.

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. По данным ЦИК страны, необходимого для победы числа голосов не набрал ни один из кандидатов. Во второй тур выборов вышли набравший 16% голосов Петр Порошенко и Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей. Повторное голосование состоится 21 апреля.

Накануне на стадионе «Олимпийский» Порошенко провел свое выступление перед избирателями. Изначально планировалось, что это будут дебаты с Зеленским, однако тот так и не явился на стадион, поскольку назначил дату дебатов на 19 апреля. В итоге мероприятие прошло в формате концерта и пресс-конференции. Журналисты The New York Times назвали «сюрреализмом» несостоявшиеся дебаты.