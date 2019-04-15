Honor объявила российские цены на свой первый ноутбук MagicBook

Москва, 15 апреля. Компания Huawei объявила российские цены на свой первый ноутбук Honor MagicBook, который предлагается пользователям в двух версиях: с процессорами Intel и AMD Ryzen.

Устройство, по данным представителей компании, оснащено 14-дюймовым дисплеем, способным раскрываться на 180 градусов. Заявленное время автономной работы ноутбука достигает 12 часов в режиме просмотра видео 1080p или веб-серфинга.

Предусмотрены в гаджете также четыре динамика с поддержкой звука Dolby Sound, а версия с процессором Intel оснащена разработчиками сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания.

Модель с Intel основана на четырехъядерном процессоре восьмого поколения Intel Core i5-8250U, графике NVIDIA GeForce MX150 с двумя гигабайтами видеопамяти GDDR5 и восемью гигабайтами оперативной памяти. В России такая версия будет доступна по цене 69 990 рублей.

MagicBook с AMD Ryzen получил четырехъядерный процессор и графическую систему Radeon Vega8, оперативную память типа DDR4-2400 объемом восемь гигабайт. Он обойдется пользователям в 49 990 рублей.

Новинки должны появится в продаже 25 апреля, предзаказ ноутбуков уже доступен.

Ранее стало известно о том, что китайский бренд Honor, принадлежащий корпорации Huawei, впервые стал лидером по количеству реализованных смартфонов на российском рынке. По результатам первого квартала текущего года компания продала в России 27,1% смартфонов в штучном эквиваленте.

Кроме того, сообщалось о планах Huawei запустить музыкальный сервис в России.