В штабе Зеленского заговорили о «компенсации» за Крым

Киев, 15 апреля. Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отвечая на открытое обращение главы запрещенного в России так называемого Меджлиса1 Мустафы Джемилева, назвала российский Крым «украинской» территорией.

Зеленский за время предвыборной кампании так и не дал ответа на ряд острых для Киева вопросов, поэтому Джемилев попросил лидера первого тура президентских выборов ответить на пять вопросов, один из которых касался Крыма.

В штабе Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет» украинской частью, которая якобы должна воссоединиться с Украиной. При этом команда украинского кандидата в президенты потребовала у России компенсации за нанесенные «убытки».

«Мы не готовы отдавать, дарить, сдавать в аренду или в пользование суверенные территории Украины и ее граждан — это не может быть предметом переговоров и договоренностей! Позиция является непреклонной и бескомпромиссной», — приводит «Апостроф» заявление команды кандидата в президенты.

Помимо этого, представители Зеленского утверждают, что вопрос независимости и территориальной целостности Украины не может быть предметом каких-либо международных переговоров или договоренностей.

В то же время команда Зеленского подчеркнула, что военное решение конфликта с Россией — неприемлемо. По их мнению, украинскому руководству говорить с российскими коллегами придется, но с участием «западных партнеров Украины».

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного там референдума. Более 95% жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украинская сторона, несмотря на то, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН, считает Крым «своим». Москва неоднократно подчеркивала, что крымчане проголосовали демократическим путем. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

1 Организация запрещена на территории РФ.