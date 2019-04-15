Национальный парк «Самарская лука» превратился в свалку. ФАН-ТВ

Жители села Рождествено Самарской области бьют тревогу: в национальном заповеднике «Самарская Лука» разворачивается экологическая катастрофа. Горы мусора непрерывно растут, на обращение граждан пока нет реакции от властей.

«Из года в год поднимаем вопрос по мусорной свалке – ничего не происходит. Глава поселения, депутаты никак не реагируют на все наши призывы. А вот эти решения должны приниматься достаточно оперативно. Свалка должна быть убрана!» — рассказал журналистам местный житель Андрей.

По словам мужчины загрязнение заповедника — еще полбеды. На свалке гуляют и пасутся фермерские коровы, чье молоко потом уходит в производство. Каким «кормом» питаются в таком месте парнокопытные — сказать сложно, но его качество явно оставит желать лучшего.

Член регионального штаба ОНФ, общественный инспектор по охране окружающей среды Михаил Дубасов рассказал ФАН о деталях проблемы.

«По словам жителей, в таких масштабах свалка существует уже лет 10–15. Мы выезжали на место, смотрели, поднимали документы. Выяснили, что с недавнего времени (около трех лет – прим. ред.) это место перешло под ведомство национального парка. Жители рассказали, что все это время обращались к властям — местной и областной администрации — но пока нет никаких результатов», — рассказал член регионального штаба ОНФ, общественный инспектор по охране окружающей среды Михаил Дубасов.

Михаил Дубасов добавил, что чиновники обещали ликвидировать свалку в соответствии с новым ФЗ (закон «Об отходах производства и потребления») до 2023 года.

Однако местные жители не намерены ждать еще четыре года и открыто выражают свое недовольство, пытаются привлечь внимание властей с помощью СМИ. Поэтому пока принято временное решение — оградить полигон, чтобы помешать мусору расползаться по территории заповедника, а сельскохозяйственному скоту перекрыть к нему доступ.

Звучало также предложение провести общественный субботник, однако невооруженному глазу видно — так проблему не ликвидировать.