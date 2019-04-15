Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Трибуна со зрителями обрушилась во время циркового шоу в Иркутской области

164
0 Оставить комментарий

Трибуна со зрителями обрушилась во время циркового шоу в Иркутской области

Иркутск, 15 апреля. Трибуна обрушилась во время шоу цирка-шапито в Усть-Илимске. Три человека пострадали, сообщили в следственном управлении СК РФ по Иркутской области.

Инцидент произошел 13 апреля. Во время циркового выступления несколько рядов лавочек обрушились в амфитеатре. В этот момент там находились около 10 человек.

«По предварительным данным, в больницу за медицинской помощью обратились три человека, — рассказали следователи, — их жизни и здоровью ничего не угрожает».

По факту чрезвычайного происшествия организована доследственная проверка. Следователи уточнили, что речь может идти об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительным данным, обрушение трибуны произошло из-за снежного покрова, на который был поставлен шатер. Из-за потепления рельеф изменился, что привело к крену цирковой трибуны.

Трибуна со зрителями обрушилась во время циркового шоу в Иркутской области

Ранее известный цирковой артист Эдгард Запашный заявил, что стал жертвой медведя, который «напал» на него прямо во время репетиции выступления. Он опубликовал видео, на котором появился медвежонок, лежащий на полу у кроссовок артиста и грызущий шнурки.

Автор: Катерина Иванова
Источник: СУ СК РФ по Иркутской области
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров