Трибуна со зрителями обрушилась во время циркового шоу в Иркутской области

Иркутск, 15 апреля. Трибуна обрушилась во время шоу цирка-шапито в Усть-Илимске. Три человека пострадали, сообщили в следственном управлении СК РФ по Иркутской области.

Инцидент произошел 13 апреля. Во время циркового выступления несколько рядов лавочек обрушились в амфитеатре. В этот момент там находились около 10 человек.

«По предварительным данным, в больницу за медицинской помощью обратились три человека, — рассказали следователи, — их жизни и здоровью ничего не угрожает».

По факту чрезвычайного происшествия организована доследственная проверка. Следователи уточнили, что речь может идти об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительным данным, обрушение трибуны произошло из-за снежного покрова, на который был поставлен шатер. Из-за потепления рельеф изменился, что привело к крену цирковой трибуны.

Ранее известный цирковой артист Эдгард Запашный заявил, что стал жертвой медведя, который «напал» на него прямо во время репетиции выступления. Он опубликовал видео, на котором появился медвежонок, лежащий на полу у кроссовок артиста и грызущий шнурки.