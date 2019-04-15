Переработавшие пилоты бросили пассажиров в аэропорту Порту и улетели

Лондон,15 апреля. Самолет британской авиакомпании EasyJet совершил экстренную посадку в Порту, после чего продолжил движение по маршруту без пассажиров.

Как пишет Daily Mail, инцидент произошел 12 апреля. Известно, что пассажирский лайнер вылетел из аэропорта Лондона в Лиссабон, однако экипажу пришлось сделать экстренную посадку в Порту. Людям на борту самолета объяснили, что воздушное судно необходимо отправить на дозаправку.

Спустя несколько часов пассажирам сообщили, что лайнер улетел в Лиссабон. Им предоставили ваучеры на прохладительные напитки и трансфер в пункт назначения, рассказал представитель авиакомпании. По его словам, самолет отправился дальше по маршруту, так как была превышена продолжительность рабочего дня.

Ранее сообщалось, что летевший из Москвы в Гавану самолет авиакомпании «Аэрофлот» был вынужден экстренно приземлиться в Осло из-за пассажира, который почувствовал себя плохо.