Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Переработавшие пилоты бросили пассажиров в аэропорту Порту и улетели

942
0 Оставить комментарий

Переработавшие пилоты бросили пассажиров в аэропорту Порту и улетели

Лондон,15 апреля. Самолет британской авиакомпании EasyJet совершил экстренную посадку в Порту, после чего продолжил движение по маршруту без пассажиров.

Как пишет Daily Mail, инцидент произошел 12 апреля. Известно, что пассажирский лайнер вылетел из аэропорта Лондона в Лиссабон, однако экипажу пришлось сделать экстренную посадку в Порту. Людям на борту самолета объяснили, что воздушное судно необходимо отправить на дозаправку.

Спустя несколько часов пассажирам сообщили, что лайнер улетел в Лиссабон. Им предоставили ваучеры на прохладительные напитки и трансфер в пункт назначения, рассказал представитель авиакомпании. По его словам, самолет отправился дальше по маршруту, так как была превышена продолжительность рабочего дня.

Ранее сообщалось, что летевший из Москвы в Гавану самолет авиакомпании «Аэрофлот» был вынужден экстренно приземлиться в Осло из-за пассажира, который почувствовал себя плохо.

Автор: Сергей Петров
Источник: Daily Mail
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров