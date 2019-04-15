ФСИН выступила против условно-досрочного освобождения Карауловой

Вологда, 15 апреля. Администрация исправительной колонии №1 УФСИН России по Вологодской области выступила против условно-досрочного освобождения Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство»1 (организация запрещена в РФ), об этом сообщил адвокат осужденной Сергей Бадамшин.

«Администрация колонии считает нецелесообразным применение условно-досрочного освобождения», — заявил Бадамшин в комментарии ТАСС.

Адвокат сообщил, что Караулова находится под пристальным вниманием сотрудников ФСИН. По словам Бадамшина, девушка продолжает обучение в двух вузах – в Московском финансово-промышленном университете «Синергия» на факультете юриспруденции и в Московском открытом институте по специальности «Менеджмент». Караулова соблюдает норму на производстве и не конфликтует с осужденными или сотрудниками колонии, подчеркнул адвокат.

Адвокат рассказал, что девушка принимает активное участие в общественной жизни отряда. Бадамшин отметил, что решение о предоставлении УДО принимает не ФСИН, а суд. Адвокат надеется, что суд «не пойдет на поводу у ФСИН», а будет руководствоваться требованием закона.

Находясь в колонии, Караулова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, попросив ее поддержать ходатайство девушки с просьбой об условно-досрочном освобождении. Москалькова выступила в ее поддержку, отметив, что Караулова раскаивается.

Напомним, Караулова, позже сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, отбывает наказание за попытку примкнуть к ИГ1. В 2015 году студентка МГУ тайно улетела в Стамбул, где была задержана в числе россиян, пытавшихся попасть в Сирию и вступить в ряды ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.