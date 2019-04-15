Зеленский подготовил ответ на билборды Порошенко с Путиным

Киев, 15 апреля. Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского вывесила билборды, которые стали своеобразным ответом на недавнюю акцию его политического оппонента — Петра Порошенко, сообщает ТАСС.

Каждый плакат выполнен в традиционной для штаба Зеленского бело-зеленой гамме и на каждом содержится лаконичный лозунг — «Конец эпохи бедности», «Конец эпохи жадности» или «Конец эпохи лжи».

Кроме того, в украинских городах стали появляться билборды с изображением украинского президента и словом «конец». По словам советника главы МВД Ивана Стойко, это является нарушением правил предвыборной агитации, поскольку на плакатах не указаны исходные данные, передает украинский портал УНН.



Напомним, что ранее команда Порошенко разместила в украинских городах билборды с изображением президента Украины и его российского коллеги Владимира Путина. Многие тогда подвергли штаб Порошенко жесткой критике. Во-первых, кандидат в президенты противопоставлял себя главе иностранного государства, а не своему реальному конкуренту на выборах. А во-вторых, украинское законодательство запрещает публиковать в рекламных целях фотографию человека без его ведома. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с юмором воспринял ход пиарщиков Порошенко. Он отметил, что россияне за Путина уже голосовали, а теперь настал черед украинцев.

Вскоре после этого предвыборный штаб Порошенко заявил, что подготовил новые билборды. На этот раз соперниками оказались Зеленский и Путин, Зеленский и российский комик Максим Галкин, а также Порошенко и Галкин. При этом представитель команды действующего главы государства Олег Медведев подчеркнул, что изображение Зеленского на плакате вместе с Путиным не является намеком на его гипотетическую связь с Кремлем.