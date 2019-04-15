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СК опубликовал видео допроса сбежавших из СИЗО в Туве арестантов

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СК опубликовал видео допроса сбежавших из СИЗО в Туве арестантов

Кызыл, 15 апреля. Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса сбежавших из следственного изолятора (СИЗО) в Туве арестантов.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых из девяти человек, которые сбежали из изолятора временного содержания в Туве. На опубликованном СК видео арестанты отвечают на вопрос о причинах их задержания.

Ранее сообщалось, что девять человек совершили побег из изолятора, который расположен в Барун-Хемчикском районе. Двое арестантов напали с ножом на сотрудника правоохранительных органов, его госпитализировали с ранениями.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Два беглеца проходят по статьям о «Причинении тяжкого вреда здоровью», «Грабеже и разбое».

Автор: Сергей Петров
Источник: СК РФ
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