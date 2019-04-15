В России предложили снизить налоговую нагрузку на сельхозбизнес

В нижней палате парламента прошли слушания, посвященные вопросам продовольственной безопасности России. О том, что рассказали о развитии отрасли представители правительства и депутаты и с какими предложениями выступили участники от регионов, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Вопрос национальной безопасности

В своем вступительном слове председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин отметил, что невозможно переоценить значение продовольственной безопасности.

«Она определяет не только национальную независимость державы, не только держит ее территории, но и определяет здоровье нации, качество жизни. Одним словом, это то состояние, без которого невозможно представить ни одно суверенное государство», — заявил он.

Парламентарий рассказал, что на данный момент по многим показателям удалось добиться пороговых значений по доктрине продовольственной безопасности, но есть «темы», где стоит пересмотреть свои усилия и действовать более целенаправленно.

Депутат отметил отставание по производству и потреблению овощей, а также обратил внимание на необходимость изменения поведения в молочной отрасли.

«Каждый год мы вырезаем и вырезаем скот. Надо определить, сколько должно быть поголовья крупнорогатого скота, это стратегический ресурс. Ничего страшного нет в том, чтобы провести здесь соответствующее планирование», — добавил Кашин.

Он рассказал о неплохих результатах в отрасли растениеводства.

«За последние годы есть неплохие результаты по производству зернобобовых культур. Мы видим здесь положительную динамику, особенно по производству пшеницы. Хорошая динамика в производстве масличных культур. Нам также хватает сырья для того, чтобы выйти на пороговое значение и обеспечить страну своим сахаром», — указал Кашин.

В своем выступлении парламентарий призвал улучшить ситуацию с производством фруктов и решить вопрос с потерей земель сельхозназначения. Кроме того, депутат отметил необходимость повышения качества продукции.

«Качественное продовольствие определяет здоровье нации. Сегодня можно производить продукцию, исходя из тех технологий, которые только усугубят здоровье нашего населения. Те исследования, которые мы проводим, свидетельствуют о том, что еще есть над чем работать», — заявил Кашин.

Так, по его словам, речь идет о большом количестве фальсификата и дисбалансе в структуре питания.

Член фракции КПРФ напомнил о необходимости улучшения качества жизни представителей сел и деревень.

Всем по потребностям

Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов озвучил свое понимание продовольственной безопасности. По мнению представителя правительства, это «объемы производства, которые в полном объеме удовлетворяют внутреннее потребление и формируют определенный экспортный потенциал». Он отметил, что стоящая перед АПК страны задача по удвоению экспортного потенциала не означает ухода от решения вопроса продовольственной обеспеченности всех регионов России.

Особое внимание Хатуов обратил на доступность цен на горюче-смазочные материалы в этом году, а также планы по увеличению применения минеральных удобрений. Помимо этого, первый замминистра обозначил необходимость научной обоснованности севооборота.

«Возвращение научно обоснованного севооборота — это главное правило и требование, которое должно выполняться как на Дальнем Востоке, так и в Сибири и южных регионах. Исходя из этого, мы выходим на максимальное плодородие, возможность создания кормовой базы для развития животноводства», — пояснил он.

Что производить?

Член комитета ГД по аграрным вопросам Наталья Боева представила свою позицию относительно обеспечения продовольственной безопасности страны. Так, на ее взгляд, необходимо высокотехнологическое перерабатывающее производство.

«Мы с помощью государственной поддержки уже позволили многим предприятиям модернизировать производство и повысить качество выпускаемой продукции до европейского уровня. Однако высокая стоимость кредитов снижает возможность российских предприятий обновляться. Это уже привело к увеличенной задолженности по кредитам и займам», — заявила Боева.

Она обратила внимание на необходимость участия государства в решении вопросов взаимодействия предприятий с торговыми сетями.

«Нужны ориентиры для производителей, что сегодня необходимо производить, а то все кинулись строить заводы по выпуску сыров, а востребованности нет. Но мы узнаем об этом только после того, как построен завод и потрачены деньги», — добавила депутат.

Она указала и на необходимость доведения пользования основных фондов предприятий до уровня не менее 80%.

«Это повысит производительность труда, поднимет занятость населения в сельской местности, увеличит поступление налогов в бюджет, а значит, и даст возможность решать социальные вопросы», — подытожила Боева.

Мнение регионов

Своим опытом и видением ситуации поделились и представители российских регионов, в том числе председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Московской областной думы Сергей Керселян.

«Мы находим, что решение проблем продовольственной безопасности и рост экспорта находятся в одной плоскости. Необходимо развитие сельских территорий, увеличение игроков сельхозпроизводства», — заявил он.

Важно, чтобы жители села не уезжали на заработки в город, а активные жители мегаполисов хотели и могли приезжать в деревню и становиться участниками сельхозпроизводства.

«Сейчас становится популярным переезжать из мегаполиса в сельскую местность. Люди открывают мелкий бизнес, пользуясь франшизами. Но это новшество недостаточно урегулировано в плане законодательной базы. А ведь, по сути, франшиза в АПК даст возможность заработать и фермерам, и предпринимателям, которые обслуживают его», — отметил Керселян.

В своем выступлении он предложил уменьшить налоговую нагрузку на сельхозбизнес.

«Хочу поделиться опытом Московской области. В 2018 году Московской областной думой был принят закон об установлении нулевой ставки единого сельхозналога для всех категорий налогоплательщиков», — рассказал он.

Развитие науки

О необходимости внедрения в производство инновационных разработок на парламентских слушаниях заявила вице-президент Российской академии наук, ректор Уральского государственного аграрного университета Ирина Донник.

По ее словам, на сегодняшний день государством практически не финансируются прикладные исследования, которые могли бы быть полезны для сельхозтоваропроизводителей.