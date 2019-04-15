Британия направила в Эстонию ударные вертолеты Apache из-за «российской угрозы»

Таллин, 15 апреля. Пять ударных вертолетов Apache направлены из Великобритании в Таллин из-за так называемой «российской угрозы», заявил глава британского министерства обороны Гэвин Уильямсон.

По мнению Уильямсона, размещение британских вертолетов в Эстонии «жизненно важно». По его словам, Лондон и Таллин таким образом «адаптируются к меняющейся ситуации», передает Sky News.

«Угроза России, которую мы наблюдаем, очень вероятна, — утверждает он. — Это одна из причин, почему мы развертываем пять ударных вертолетов Apache».

Уильямсон добавил, что ударные вертолеты будут находиться на территории Эстонии три месяца.

На Западе регулярно звучат заявления о некой «российской угрозе», но ни одно из них не имело обоснований.

Ранее ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер во время прямого эфира в выпуске новостей заявил, что российские войска якобы «вошли» в Эстонию. После шумихи, которую вызвало это заявление, журналист был вынужден признать, что соврал. Оправдываясь, он пояснил, что сказал неправду — это был «просто образ», но, по его мнению, «вполне реалистичный».

В Москве неоднократно опровергали все обвинения в агрессии. В это же время Россия выражала недовольство усилением позиций НАТО на границе.

13 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил, что РФ однозначно негативно относится к усилению активности НАТО в Черноморском регионе. Избыточное присутствие сил Альянса подрывает региональную стабильность, пояснил он.