Финалисты олимпиады «Траектория будущего» встретятся 26 и 27 апреля в «ФизтехПарке»

Москва, 15 апреля. Финал международной сертификационной олимпиады «Траектория будущего» состоится в Москве на площадке технопарка «ФизтехПарк». Уникальность олимпиады «Траектория будущего» заключается в перспективах участников: это первое в Российской Федерации состязание школьников и студентов по программным продуктам Microsoft, Autodesk, Adobe, Oracle, Cisco с возможностью получения именных международных сертификатов.

Каждый из этих сертификатов снабжен уникальным именным ID-номером, зарегистрированным в международном реестре специалистов. Этот документ позволит молодым отечественным специалистам начать карьеру уже во время обучения. Таким образом, «Траектория будущего» становится мощным инструментом формирования кадрового фонда страны. А для самих участников это прекрасная возможность преодолеть высокую ступень на пути к своему профессиональному успеху.

Но в первую очередь олимпиада — проект образовательный. Мероприятие рекомендовано министерством просвещения Российской Федерации и проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Торжественное награждение победителей по итогам тестирования пройдет 27 апреля, после чего всех гостей и участников ждет шоу-программа и церемония закрытия.

Генеральным партнером олимпиады «Траектория будущего» выступает международный научно-образовательный кластер, который является центром притяжения не только для гигантов IT-рынка, но и для молодых перспективных организаций. Высокотехнологичная инфраструктура «ФизтехПарка» позволяет предложить участникам многочисленные мероприятия: обучающие семинары и мастер-классы, нетворкинг, экспертную и менторскую поддержку.