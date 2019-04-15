Forbes рассказал, сколько Пугачева заработала за свою карьеру

Москва, 15 апреля. Звезда российской эстрады Алла Пугачева за всю свою карьеру заработала порядка 100 миллионов долларов.

Большую часть состояния известной исполнительницы составляет недвижимость, рассказал телеканал «Звезда» со ссылкой на финансово-экономический журнал Forbes.

Так, народная артистка СССР обладает квартирами в центре столицы, в частности на Тверской улице и на Арбате, а также в Филипповском переулке, где расположены апартаменты Филиппа Киркорова и Ксении Собчак.

Помимо этого, по данным издания, у Пугачевой есть дача в Подмосковье в поселке Малые Бережки. Речь идет о трехэтажном доме площадью в 1 тысячу квадратных метров, который был построен на участке в 50 соток.

В списке объектов собственности артистки также значится замок в деревне Грязь. Его стоимость, по оценкам экспертов, достигает отметки в не менее 12 миллионов долларов.

Певица в свое время владела также и квартирой в Майами, однако приняла решение о ее продаже. Кроме того, недавно Пугачева и Максим Галкин приобрели недвижимость на Кипре.

Автопарк певицы при этом состоит из Mercedes золотистого цвета и Rolls Roys Phantom.

Напомним, советская и российская певица, киноактриса и телеведущая 15 апреля отмечает 70-летие. Артистка не раз признавалась, что не любит праздновать дни рождения, однако друзья звезды уже арендовали ресторан на Рублевке на 20 апреля. Сам юбилей певица собиралась встретить в кругу родных и близких в деревне Грязь, а потом намеревалась поехать на репетицию авторского сольника, который пройдет в Кремлевском дворце 17 апреля.

В окружении певицы ничего не рассказывают о предстоящем шоу, говорят только, что это будет сверхкрасочный спектакль, который удивит публику. По словам Киркорова, Пугачева все держит в страшном секрете.

Ранее Галкин заснял сцену поздравления российской певицы пятилетними двойняшками Лизой и Гарри. На кадрах, которые за пару часов в Сети набрали около миллиона просмотров, видно, как дети довели Пугачеву до слез.