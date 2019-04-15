Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым

Москва, 15 апреля. Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2», дизайнер и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать». Запись программы появилась на YouTube-канале портала Super.

Ведущий проекта предложили исполнительнице трех претендентов: коллегу по цеху Александра «T-Killah» Тарасова, экс-супруга — хавбека столичного «Локомотива» Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.

Делая выбор между тройкой претендентов, Бузова отметила, что в этом списке нет мужчин, пишут «Дни.ру».

«Просто, мне кажется, в этом списке нет мужчин», — заявила артистка, но затем все же сделала выбор.

При этом Бузова обратила внимание на то, что с «Тарасовым бы переспала», потому что «все же свое, родное».

«У нас все было шесть лет потрясающе, если мне не изменяет память. С Амираном я бы поцеловалась», — сказала она.

При этом исполнительница исключила из списка исполнителя и назвала его «предателем».

Бузова и Тарасов поженились 26 июня 2012 года, а в конце 2016 года пара развелась. Развод певицы и футболиста регулярно обсуждали в прессе, выдвигая версии и причины распада союза. Исполнительница по сегодняшний день находится в поиске жениха и периодически участвует в соответствующих передачах, среди которых шоу «Замуж за Бузову».

В прошлом году полузащитник красно-зеленых женился в третий раз, его избранницей стала модель Анастасия Костенко, которая родила спортсмену дочь.

В конце марта Бузова во время концерта поцеловала автора хита «Малиновый свет» Лешу Свика.