В РПЦ назвали единственное в России место, где сохранились «настоящие мужики»

Москва, 15 апреля. Степень мужественности россиян заметно упала, и «настоящие мужики» остались только в спецназе. Об этом в понедельник заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов.

«Если взять юношу тридцатых годов и современного — у нас только в спецназе мужики остались. Я смотрю, на параде рекрутята наши ходят — маленькие, щупленькие, как цыплятки. Слава богу, потом стали девушек набирать», — отметил он.

Священник добавил, что образ несгибаемого русского бойца, который ни за что не бросит товарища, актуален только для кино. В реальной жизни «90% российских мужчин», по словам Смирнова, являются должниками по алиментам, сообщает «Интерфакс».

Это уже не первое резонансное заявление главы комиссии по вопросам семьи. В марте он предрек вымирание россиян по причине бездуховности. Смирнов обвинил работающих в офисах россиянок в снижении рождаемости в стране. По его мнению, современное поколение русских может стать последним.

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил слова о «вымирании россиян». Он подчеркнул, что РПЦ вовсе не запугивает христиан, а, наоборот, призывает к бережному отношению к семье, к готовности рожать и воспитывать детей. Кипшидзе подчеркнул, что острота возникающих демографических проблем не вызывает сомнений, однако РПЦ вовсе не стремится заставить россиян бояться.