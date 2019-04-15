Мамаев пожаловался на автозак

Москва, 15 апреля. Арестованный по делу о драках футболист «Краснодара» Павел Мамаев пожаловался, что в автозаке, в котором его возят на судебные заседания, тяжело дышать, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Мельников сообщил о регулярно поступающих в ОНК жалобах со стороны подозреваемых и обвиняемых. Мамаев пожаловался, что ежедневная транспортировка в суд в таких условиях «трудна даже для него», добавили в ОНК.

«И подозреваемые, и обвиняемые регулярно жалуются в ОНК, потому что у конвойной службы в автозаках не работает вентиляция, накурено сильно, и в целом тяжело гражданам, даже видите, профессиональной спортсмен жалуется», — приводит РИА Новости слова Мельникова.

Напомним, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин стали фигурантами дела о драках в Москве. По данным следствия, в начале октября футболисты вместе со своими друзьями напали на водителя ведущей Первого канала и главу департамента Минпромторга.

Суд не раз продлевал арест подозреваемым. В начале апреля Пресненский суд Москвы постановил продлить срок содержания под стражей Кокорину и Мамаеву до 25 сентября, сообщил Infox.ru. На апрельском судебном заседании профессиональные спортсмены частично признали свою вину. Защита просила отпустить их из изолятора под подписку о невыезде или домашний арест, отметила «Свободная пресса».