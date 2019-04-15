Шесть из девяти сбежавших из изолятора арестантов пойманы в Туве

Кызыл, 15 апреля. Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых из девяти арестантов, сбежавших из изолятора временного содержания в Туве, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержали еще двоих мужчин, совершивших 14 апреля побег из изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский», — сообщила представитель МВД России.

Ранее сообщалось о четырех задержанных из девяти. Таким образом, общее число задержанных беглецов составляет шесть человек. Сбежавшего мужчину 1987 года рождения поймали около населенного пункта Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района. Второго беглеца, 1989 года рождения, задержали в городе Ак-Довурак.

Накануне девять задержанных сбежали из изолятора в Барун-Хемчикском районе. Двое арестантов напали на дежурного полицейского, когда их вывели за вещами. Они нанесли сотруднику МВД несколько ножевых ранений, после чего выпустили остальных семерых арестантов. В настоящее время сотрудник полиции госпитализирован. По предварительной информации, полицейский получил колото-резаное ранение в области груди, его внутренние органы не задеты.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное производство о «Посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Как сообщает «Газета.ru», двое из беглецов находятся под следствием по статьям о «Причинении тяжкого вреда здоровью», «Грабеже и разбое», а также подсудимые по статьям об «Убийстве».