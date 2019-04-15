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Политика

Путин обсудит с Совбезом РФ госполитику в области космоса

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Путин обсудит с Совбезом РФ госполитику в области космоса

Москва, 15 апреля. Президент России Владимир Путин обсудит с постоянными членами Совета безопасности России приоритетные направления государственной политики в области космоса, заявили в пресс-службе Кремля.

Встреча Путина с членами Совбеза запланирована на 16 апреля.

«Планируется рассмотреть приоритетные направления государственной политики России в области космической деятельности», — уточнили в администрации президента.

Путин обсудит с Совбезом РФ госполитику в области космоса

Ранее в российской госкорпорации «Роскосмос» прокомментировали заявление главы NASA Джима Брайденстайна о создании международной коалиции для возвращения астронавтов на Луну. В Роскосмосе подчеркнули, что Россия будет участвовать в любых международных космических проектах только на равноправной основе.

Автор: Катерина Иванова
Источник: РИА Новости
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