В Киеве объяснили, почему нет смысла в проведении дебатов Порошенко и Зеленского

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту Петру Порошенко и призвал его больше работать «и меньше бегать по телеканалам в поисках Зеленского». Украинский политолог и экономист Александр Дудчак, комментируя обращение шоумена, подчеркнул, что, хотя его претензии и справедливы, но в целом предвыборная программа Зеленского почти ничем не отличается от программы Порошенко.

«Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от «я услышал» пришли к «я сделаю». А именно: посадили убийц Катерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о том, о чем вы забыли: о наших моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и наоретесь на стадионе», — гласит видеообращение, которое Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.

Претендент на высший государственный пост от партии «Слуга народа» также заявил, что «шоумен может стать президентом, а президент, что стал шоуменом, это обидно».

Украинский эксперт Александр Дудчак в беседе с Федеральным агентством новостей обратил внимание, что внешнеполитический и экономический курс Зеленского — почти один в один предвыборная программа Порошенко, что «говорит о сложности выбора для украинцев».

«Требования посадить коррупционеров — справедливые и обращены по адресу, но решение частных проблем на данный момент не так необходимо, как разрешение серьезных вопросов. Проблема выбора на Украине, курс евроинтеграции, обеспечение безопасности, решение экономического кризиса — вот что нужно решать, и программа Зеленского, по большому счету, ничем не отличается от обещаний Порошенко, разве что формулировки чуть мягче. По сути, это одно и то же», — отметил он.

По словам собеседника ФАН, «претензии Зеленского справедливы, сложно сказать, ждут ли дебатов люди, или нет, но в них широкого смысла нет».

«Порошенко пытается навязывать свою волю, команда Зеленского технично от этого уходит», — добавил эксперт.

Дудчак подчеркнул, что предстоящие дебаты на стадионе «Олимпийский», которые состоятся 19 апреля, уже обросли комичными и скандальными подробностями.

Чего стоят только истории со сдачей анализов и неудачными публичными попытками Зеленского обсудить что-либо с Порошенко, заметил он.

«В общем-то, что бы на дебатах ни произошло, сложно представить, что Зеленский потеряет значительную часть голосов и пропустит вперед Порошенко», — с уверенностью заявил политолог, подчеркнув, что на дебатах, скорее всего, победу одержит Зеленский.

В то же время большой надобности в проведении дебатов нет, заметил Дудчак, поскольку «население Украины готово проголосовать за кого угодно, лишь бы не за Порошенко».

«Но на самом деле, все это мышиная возня: население готово видеть на посту президента кого угодно, лишь бы не Порошенко, и это на руку Зеленскому. Ему сложно будет так испортить себе имидж, чтобы сторонники отвернулись. Конечно, у Порошенко еще в запасе около 1 миллиона голосов, которые могут быть вброшены. Он выступал 14 апреля с откровенной ложью и искажением фактов, так, он упомянул о 45-миллионном населении Украины (на деле, куда меньше) и активных социально-экономических преобразованиях», — заключил он.

31 марта на Украине прошли выборы президента. Согласно результатам первого тура, Зеленский получил 30,24% голосов, а Порошенко — 15,95%. Председатель «Батькивщины» Юлия Тимошенко набрала 13,40%, кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко — 11,67%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля. В нем примут участие Зеленский и Порошенко.

Ранее Петр Порошенко заявил о «твердом намерении» одержать победу на президентских выборах.