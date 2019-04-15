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Соцвыплаты безработным и детские пособия переведут на карты «Мир»

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Соцвыплаты безработным и детские пособия переведут на карты «Мир»

Москва, 15 апреля. Правительство России обязало переводить социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия на карты «Мир». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Кабмина РФ, решение будет способствовать развитию национальной системы платежных карт, а также позволит сформировать единый механизм выплат гражданам за счет бюджетных средств.

Процесс перевода выплат должен завершиться до 1 июля 2020 года.

Соцвыплаты безработным и детские пособия переведут на карты «Мир»

Напомним, российская национальная платежная система «Мир» появилась в 2014 году в связи с проблемами с международными платежными системами Visa и Mastercard, которые были вызваны антироссийскими санкциями.

В прошлом году был совершен перевод бюджетников на обслуживание национальной платежной системой «Мир», пенсионеры должны перейти на карты до 1 июля 2020 года. Сейчас карты «Мир» используют уже 95% сотрудников бюджетной сферы РФ.

Ранее депутаты Государственной думы во втором чтении рассмотрели законопроект, который упрощает получение российскими гражданами детских пособий. Речь идет о поддержке, на которую могут рассчитывать родители в связи с рождением первого и второго ребенка, а также пары, которые усыновляют детей. Согласно инициативе, родители могут подать заявление о выплатах не только по месту жительства, но и по месту пребывания.

Кроме того, в марте президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении выплат лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. 

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Сайт Кабмина РФ
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