Топ самых громких скандалов с участием Аллы Пугачевой

Примадонна российской эстрады, Народная артистка СССР Алла Пугачева отмечает юбилей. Артистку, которой исполняется 70 лет, уже поздравил президент РФ Владимир Путин. Через два дня у Пугачевой состоится первый за десять лет сольный юбилейный концерт, который пройдет на главной площадке Москвы — в Государственном Кремлевском дворце. Билеты, естественно, давно раскуплены, поклонников не смутила даже немалая цена.

Пугачева никогда не была обделена вниманием СМИ и общества, начиная с первых ее шагов на эстраде и по сегодняшний день. С лупой рассматривали каждое ее движение, прислушивались к каждому даже случайно оброненному слову. А уж скандалы с ее участием мгновенно становились темой первых полос не только желтых, но и вполне респектабельных изданий.

Федеральное агентство новостей представляет собственный юбилейный топ скандалов с участием Аллы Пугачевой, как относительно свежих, так и подзабытых. Однако отметим сразу, никакие слухи, никакие скандалы не отменят того, что Алла Пугачева — явление для нашей страны уникальное. Она не просто неотъемлемая, а точнее — важнейшая часть российской поп-культуры. Она — без преувеличения — часть истории России.

Дела семейные

Особый интерес всегда вызывала личная жизнь Пугачевой. Ей приписывали десятки романов, но и официальных супружеских союзов в ее жизни хватало. Как водится, семейная жизнь примадонны не обходилась без сложностей.

Напомним о семейных делах Пугачевой.

С 1969 по 1973 год она состояла в браке с цирковым артистом Миколасом Орбакасом и даже на литовский манер носила фамилию Орбакене, хотя выступала под фамилией Пугачева.

В 1971 году у пары родилась дочь Кристина Орбакайте, которая тоже стала известной и популярной певицей и актрисой. Дочь подарила примадонне двух внуков и внучку от трех мужей: Никиту Преснякова (род. В 1991 году), Дени Байсарова (род. в 1998 году) и Клавдию Земцову (род. в 2012 году).

В 2009 году вспыхнул скандал вокруг сына Кристины Орбакайте и внука Пугачевой, в который в результате пришлось вмешаться главе Чечни Рамзану Кадырову. Кристина Орбакайте и ее бывший муж Руслан Байсаров, с которым у Пугачевой были очень теплые отношения, никак не могли договориться, с кем должен жить их сын Дени. В результате Кадыров помирил семью и взял Дени под свою опеку. Где живет и чем сейчас занимается Дени Байсаров, которому уже около 20 лет, неизвестно.

Второй брак Аллы Пугачевой был с кинорежиссером Александром Стефановичем, союз был недолгим — с декабря 1977 года по декабрь 1980-го.

С 1985 по конец 1993-го Пугачева состояла в браке с продюсером Евгением Болдиным.

Самые известные мужья Пугачевой — король российской эстрады Филипп Киркоров (в браке с 1994 по 2005 год) и пародист и телеведущий Максим Галкин (за него примадонна вышла в 2011 году, и у пары, похоже, все хорошо).

В 2013 году у Пугачевой и Галкина родилась двойня — дочь Елизавета и сын Гарри. По данным СМИ, детей звездной паре выносила суррогатная мать.

Свежие скандалы и скандальчики

Недавно СМИ просмаковали новость, что Алла Пугачева и ее нынешний супруг Максим Галкин стали гражданами Кипра, инвестировав для этого необходимую сумму в покупку недвижимости в этой стране.

Также СМИ долго обсуждали информацию, что примадонна делает бизнес на обуви, а также на зонтиках и других модных аксессуарах, хотя ничего особо скандального в этом нет.

Не обошли Пугачеву и обвинения в заимствованиях в творчестве. Композиция Пугачевой «Я летала», которая была представлена в прошлогодней новогодней программе Первого канала, заняла высокое место в рейтинге музыкального сервиса iTunes, однако певицу обвинили в плагиате. Недоброжелатели утверждали, что композиция якобы является перепевом песни «Придуманная любовь», исполненной 15 лет назад Игорем Сарухановым. Впрочем, известные авторы популярных произведений часто слышат подобные обвинения, которые в основном предъявляют «непризнанные гении», желающие, как говорится, хайпануть за счет более удачливых знаменитостей.

Давно забытые размолвки и скандалы

В 2016 году на концерте в Витебске примадонна исполнила хит «Молодой человек, пригласите танцевать» под «фанеру», да еще 25-летней давности. Когда хитрость разоблачили, получилось, как говорится, неловко.

В 2015 году Алла Пугачева решила заняться организацией частного детского садика. В каком состоянии этот ее проект сейчас, неизвестно. Но тогда история наделала много шума. Узнав, что месяц в «английском детском саду» Пугачевой будет стоить до 295 тысяч руб. в месяц, а детей в зависимости от достатка родителей поделят на категории Silver, Gold и VIP, поклонники возмутились, обвинив примадонну в алчности.

В 2012 году Алла Пугачева исключила из своего шоу «Рождественские встречи» коллег по эстраде Софию Ротару и Валерия Леонтьева, а также других известных «возрастных» артистов. Это ее решение связали с желанием омолодить шоу и самой вернуться на сцену в обновленном образе, по крайней мере — что касается корпоративных выступлений. Это Пугачевой вполне удалось, сегодня, по слухам, ее выступление на корпоративе тянет не менее, чем на 18-20 миллионов рублей.

Во время президентских выборов в России 2012 года один их кандидатов — лидер ЛДПР Владимир Жириновский — во время дебатов устроил скандал со своим соперником Михаилом Прохоровым. Заодно Жириновский ввязался в конфликт с Аллой Пугачевой, глава ЛДПР оскорбил певицу, которая была доверенным лицом Прохорова.

«Певичка, подстилка, меняет мужей каждые пять минут!» — так Жириновский высказался о примадонне, которая сама неоднократно пробовала себя в политике.

У Аллы Пугачевой когда-то была серьезная ссора с композитором Игорем Крутым. В 2011 году у детища Крутого — фестиваля «Новая волна» — появился, как тогда казалось, сильный конкурент — «Крым мьюзик фест» (Crimea Music Fest), хозяйкой которого стала Алла Пугачева. Увы, фестиваль просуществовал всего два сезона, и в 2013 году прекратил свое существование. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Пугачева не пыталась возродить фестиваль.

Скандалы с криминальным душком

В 2015 году Алла Пугачева отсудила у певицы Ирсон Кудиковой (участницы «Фабрики звезд» и делового партнера Пугачевой) более 26 миллионов рублей. Пугачева подала в суд на Кудикову, чтобы вернуть семь миллионов рублей и 200 тысяч долларов, которые она одолжила бывшей «фабрикантке» на развитие их общей детской школы Future Star. При этом Ирсон скрывала от примадонны миллионные долги своего мужа-олигарха Алексея Нусинова.

В 2015 году Алла Пугачева временно взяла на воспитание сына своей невестки Виктории. Жена племянника примадонны страдала героиновой зависимостью и лично подписала согласие на опеку четырехлетнего Жени.

В 2010 году Алла Пугачева выиграла суд у банкира Олега Рафановича, который задолжал ей четыре миллиона 700 тыс. долларов. А в продолжение этого дела уже в 2011 году примадонна отсудила 60 млн рублей у 81-летнего пенсионера Виктора Козлова, который был фиктивным владельцем недвижимости Рафановича и его жены Натальи Люблевской. Рафанович был по суду должником Пугачевой, но пытался скрыть имущество под видом фиктивного банкротства.

Ну и какая-то мутная история из желтой прессы, как телохранитель звезд, в том числе Пугачевой, прикинулся киллером за 60 тысяч долларов. Тут, как говорится, хотите верьте — хотите нет.

Прибалтийский скандал и Петербург в жизни Пугачевой

Самый знаменитый скандал с участием Аллы Пугачевой удостоился даже отдельной страницы в Википедии. 24 августа 1987 года Пугачева крупно повздорила с администрацией своей любимой гостиницы «Прибалтийская» на Васильевском острове, требуя предоставить ей зарезервированный заранее номер класса люкс «10000» с видом на Финский залив.

Номер был то ли занят, то ли певицу захотели проучить за самомнение, но разгорелся конфликт, в ходе которого Пугачева, по воспоминаниям очевидцев, не выбирала выражений. Дело дошло до милиции, а Пугачевой власти серьезно подпортили карьеру, которая резко притормозила. Певица даже подумывала эмигрировать, но потом ей снова дали зеленый свет, и карьера вновь пошла в гору.

После этого примадонна надолго разлюбила Ленинград, но потом Северная столица была ею «помилована» — в марте 1994 года в одном из петербургских загсов Пугачева заключила брак с Филиппом Киркоровым. Расписывал пару мэр Петербурга Анатолий Собчак.

Также Пугачева не оставляет планов построить в Северной столице свой «Театр песни», но пока дело идет туго. Впрочем, в последнее время в Петербурге все активнее идет работа над новыми инфраструктурными проектами, так что, возможно, эта ее мечта вскоре осуществится.