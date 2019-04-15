Путин проведет 17 апреля переговоры с президентом Таджикистана

Москва, 15 апреля. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон проведут 17 апреля переговоры. На встрече стороны обсудят вопросы двусторонней повестки дня и региональные проблемы, сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава Таджикистана прибудет в Россию с официальным визитом по приглашению российского лидера. Рахмон будет в РФ 16-17 апреля.

На переговорах Путин и Рахмон обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений и меры по дальнейшему развитию сотрудничества в разных сферах, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной.

«Состоится обмен мнениями по актуальным региональным проблемам», — говорится в сообщении Кремля.

Ожидается, что по итогам визита стороны подпишут ряд совместных документов.