Правительство РФ отказалось от идеи фиксировать техосмотр на видео

Москва, 15 апреля. Кабинет министров РФ отказался от введения закона об обязательной видеофиксации техосмотров транспортных средств, следует из поправок к законопроекту.

В декабре прошлого года Госдума в первом чтении одобрила законопроект о внесении поправок, согласно которым технический осмотр предложили фиксировать на фото и видео.

Согласно поправкам ко второму чтению, правительство предложило фиксировать проведение техосмотра только на фото. Кроме того, кабмин исключил требование об обязательной передачи информации о транспортном средстве в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра. Проект закона будет рассмотрен во втором чтении на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Кроме того, в комитете предложили ввести государственный контроль за соблюдением требований операторами техосмотра. Организациям, проводящим техосмотр, предлагается оформлять диагностические карты с электронной подписью эксперта.

Ранее стало известно, что на заседании во вторник депутаты рассмотрят поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Депутаты намерены уточнить порядок выдачи книг, содержащих недопустимый для детей контент.