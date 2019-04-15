Порошенко в роли героя Зеленского встретили хохотом, опубликовано видео

Киев, 15 апреля. Президент Украины Петр Порошенко, выступая перед представителями бизнес-сообщества, спародировал президента Василия Голобородько — главного героя комедийного сериала Владимира Зеленского «Слуга народа». В Сети уже появилось видео выступления главы государства.

На нем он под хохот зала приводит гневную тираду Голобородько, недовольного «грабительской» политикой МВФ. При этом сам политик временами прятал улыбку, пытаясь сохранить серьезный вид.

«На встрече с бизнесом Порошенко сыграл роль «президента» Голобородько из сериала Зеленского. Как вам?» — пишет украинское издание «Цензор.нет».

???? Неожиданное начало выступления



На встрече с бизнесом Порошенко "сыграл роль" "президента" Голобородько из сериала Зеленского



Как вам? pic.twitter.com/otxgIRNQxD — Цензор.НЕТ (@censor_net) April 15, 2019

Некоторым интернет-пользователям понравилось представление Порошенко, другие отметили, что политик таким образом пытается спасти свой падающий рейтинг.

«У Зеленского новый фанат! После 21 апреля (второй тур выборов — прим. ФАН) будет время посмотреть все выпуски «Квартала», — шутит Ольга.

А пользователь под ником Zuger выложил в комментариях ссылку на Международный валютный фонд, который сообщает о решении отменить программу по расширенному сотрудничеству с Украиной, действующему с марта 2015 года.

«Не смешно. Украина из-за Порошенко лишилась программы сотрудничества с МВФ, которая была заменена на Stand by. И он еще шутит на эту тему», — отмечает он в Twitter.

Напомним, что 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве состоялось выступление Порошенко перед избирателями и журналистами. Первоначально планировалось, что мероприятие пройдет в форме дебатов, на которых Порошенко сможет обсудить наиболее важные политические и экономические вопросы со своим соперником на выборах Владимиром Зеленским, однако тот так и не пришел.

Отметим, что первым Порошенко на дебаты вызвал именно Зеленский. Политик призвал своего оппонента встретиться перед камерами 19 апреля на НСК «Олимпийский», однако команда Порошенко назначила встречу на 14 апреля. В итоге дебаты превратились в обычную пресс-конференцию с участием одного кандидата.