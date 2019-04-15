Военный эксперт сравнил американский эсминец в Черном море с тараканом на столе

Москва, 15 апреля. Россия имеет все возможности для нейтрализации американского эсминца «Росс», который зашел в акваторию Черного моря. Об этом сказал военный публицист и обозреватель Владислав Шурыгин.

В комментарии «ПолитНавигатору» он заявил, что эсминец США USS Ross DDG71, на вооружении у которого есть крылатые ракеты Tomahawk, можно сравнить с тараканом на столе — ему некуда спрятаться от удара.

По словам эксперта, американский эсминец не несет совершенно никакой угрозы, так как «любой залезший в Черное море корабль становится автоматически мишенью».

«(Становится — прим.) таким тараканом, который бегает по столу, потому что спрятаться ему абсолютно негде, с территории Крыма Черное море простреливается насквозь, еще и за проливы достает», — заметил Шурыгин.

Он подчеркнул, что в настоящее время главная цель американцев заключается в наращивании своего присутствия у границ РФ, однако им не стоит забывать о конвенции Монтре. Документ регламентирует судоходство в проливах Черного моря.

«Они крутятся, крутятся, приходят, уходят. Увеличивается риск того, что это может сорваться в некое военное противостояние, потому что всегда есть вероятность, что кто-то где-то кого-то заденет. Что-то случайно произойдет, и придется выяснять по-взрослому», — сказал эксперт.

По его словам, заявление депутата палаты общин Канады Джеймса Безана, который на Киевском форуме по безопасности заявил о возможном появлении подводных лодок в Черном море, — это блеф. Шурыгин подчеркнул, что активизация Североатлантического альянса не связана с планами Украины отправить корабли в Азовское море.

«С выборами на Украине активность НАТО в Черном море никак не связана, это происходит в рамках общего противостояния с Россией, натиска на нас. Перед выборами, я думаю, никаких провокаций не будет — уже нет и времени на это», — резюмировал Шурыгин.

Заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Республики Крым Игорь Рябов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что любая провокация со стороны американского эсминца «Росс» в Черном море закончится очень плохо для США. По его мнению, Соединенные Штаты подходят к российским границам, «чтобы почувствовать, что у них в Черном море гостевой статус».

Отметим, корабли РФ наблюдают за эсминцем ВМФ США «Росс», он находится под контролем береговых радиотехнических средств флота, патрульного корабля «Василий Быков» и разведывательного корабля «Иван Хурс». Об этом проинформировали в министерстве обороны России.