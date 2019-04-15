Геращенко заявила, что «творчески» относится к угрозам

Киев, 15 апреля. Первый вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила, что ей систематически поступают угрозы на телефон и почту. Она заверила, что никого не боится и не собирается писать заявление в полицию.

«Отношусь к ним творчески, в МВД не жалуюсь… Никому не позволю шантажировать себя за свои политические взгляды и позицию», — написала Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Геращенко разместила также снимок со своего телефона с смс-сообщением, в котором говорится: «Ира, куда (в какую страну) бежать будешь после победы Зеленского? Осталось 7 дней».

Примечательно, что вице-спикер Рады пользуется очень устаревшей моделью Nokia с черно-белым экраном.

Геращенко ранее неоднократно заявляла о своей поддержке действующего главы государства Украины Петра Порошенко на выборах.

Напомним, выборы на пост президента Украины состоялись 31 марта. Согласно подсчетам центральной избирательной комиссии, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур выборов пройдет в предстоящее воскресенье, 21 апреля. В нем будут участвовать действующий президент Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский, который набрал в первом туре практически в два раза больше голосов, чем действующий глава государства.

Согласно последним данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» перед вторым туром выборов президента Украины, за юмориста Зеленского намерены отдать свои голоса 61% избирателей, за Порошенко — 24%.