Лукашенко предложил помощь Минска в перезапуске соглашений по Донбассу

Минск, 15 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал минские соглашения «никуда не годными». Белорусский лидер предложил помощь в перезапуске этого процесса.

Лукашенко в интервью турецкому информационному агентству «Анадолу» раскритиковал процесс урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, минские соглашения на данный момент не оправдывают ожиданий.

Он предложил помощь Минска, но уточнил, что на это должны дать согласие президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко. Белорусский лидер объяснил это требование, заметив, что, как только он начинает говорить о ситуации на Украине, то о него «начинают ноги вытирать» то в Москве, то в Киеве.

«Видя, как вялотекуще идет этот процесс [минские соглашения], никуда не годный процесс, как не исполняются минские договоренности, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента — России и Украины, Путин и Порошенко — и будут видеть усиление роли Белоруссии там, то мы готовы исполнить эту роль», — объявил Лукашенко.

«Поэтому и сказал: вы, господа, договаривайтесь, увидите нас в этой договоренности — мы постараемся исполнить ту роль, которая будет нам отведена, — подытожил глава Белоруссии. — Цель одна — мир и стабильность в районе Донбасса и Луганска и на всей Украине».

Минские соглашения были заключены для урегулирования кризиса в Донбассе, где Киев начал силовую операцию против населения, не поддержавшего государственный переворот. Однако украинская сторона так и не выполнила ни один пункт договора, в частности ВСУ продолжают вести обстрелы в регионе.