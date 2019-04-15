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«Укроборонпром» похвастался новой командно-штабной машиной БТР-3КШ

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«Укроборонпром» похвастался новой командно-штабной машиной БТР-3КШ

Киев, 15 апреля. Украинский концерн «Укроборонпром» похвастался созданной командно-штабной машиной БТР-ЗКШ. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По данным компании, новая машина предназначена для управления подразделениями в условиях ведения боя. Разработкой нового бронетранспортера занимался «Киевский бронетанковый завод» вместе с другими предприятиями «Укроборонпрома» и частными компаниями.

Командно-штабная машина БТР-3КШ, созданная на базе БТР-3, оснащена новейшей автоматизированной системой управления боем, сообщила пресс-служба концерна.

«Система выводит целостную картину на тактические компьютеры и позволяет оперативно передавать боевые задачи и контролировать их выполнение», — говорится в сообщении.

Помимо этого, разработчики установили в машину боевой модуль «ИВА-М», который оснащен 12,7-мм пулеметом, дневным и тепловизионным прицелом с дальномером, системой постановки дымовой завесы, заявили в «Укроборонпроме».

 

Ранее украинское оборонное ведомство заявило, что модернизирует разработанные в Советском Союзе комплексы С-300, С-125 и «Бук», которые находятся на вооружении ВСУ. Однако эксперты усомнились в возможности усовершенствовать устаревшее вооружение. По их мнению, Киев подразумевает под модернизацией «покрасить в другой цвет, изменить «оперение».

Автор: Данила Копп
Источник: Укроборонпром
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