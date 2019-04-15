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Порошенко «твердо намерен» победить на выборах президента Украины

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Порошенко «твердо намерен» победить на выборах президента Украины

Киев, 15 апреля. Украинский глава Петр Порошенко заявил о «твердом намерении» одержать победу на выборах главы государства, второй тур которых назначен на предстоящее воскресенье. Он заверил, что предотвратит все «негативные сценарии».

«Я имею твердое намерение выиграть президентские выборы. Я делаю для этого все», — сообщил Порошенко.

По его словам, украинские власти прикладывают максимум усилий для того, чтобы обеспечить политическую стабильность в государстве, сообщает «112 Украина».

Ранее в понедельник комик и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал действующего лидера страны Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по студиям. Юморист напомнил главе государства, что по сегодняшний день не понесли наказание организаторы убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк. Кроме того, Зеленский призвал Порошенко разобраться с коррупцией в оборонно-промышленном комплексе страны.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Ни один из кандидатов не набрал нужного для победы в первом туре числа голосов. По результатам обработки 100% бюллетеней после первого тура выборов, по данным ЦИК, победу одержал Зеленский (30,24%), Порошенко занял второе место (15,95%).

Второй тур пройдет 21 апреля.

По данным последнего социологического опроса, проведенного «Рейтингом», за Зеленского готовы отдать свои голоса 61% украинских избирателей, поддержать Порошенко могут 24% украинцев.

Автор: Сергей Петров
Источник: 112 Украина
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