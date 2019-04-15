«ВКонтакте» объявила войну спойлерам «Игры престолов»

Москва, 15 апреля. Социальная сеть «ВКонтакте» и сервис «Амедиатека» решили защитить поклонников всемирно известного сериала «Игра престолов», установив предупреждение о возможных спойлерах в материалах, посвященных финальному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Накануне стартовал показ восьмого и ожидаемого многими заключительного сезона американского телесериала. В Сети уже появилась некоторая информация о сюжете, а также версии фанатов. После выхода первой серии поклонники также поспешили поделиться своими эмоциями.

В связи с этим социальная сеть и сервис объявили войну спойлерам «Игры престолов». Они приняли решение отмечать специальным предупреждением те публикации, где могут содержаться подробности о сюжете популярного сериала.

«Основная часть текста в таких записях будет скрыта — чтобы прочитать его, нужно нажать кнопку «Показать полностью», — говорится в сообщении.

Кроме того, поклонникам сериала будет доступна в «историях» тематическая маска, при помощи которой можно примерить образ одного из персонажей, а также получить подписку от «Амедиатеки».

Сериал «Игра престолов», снятый по мотивам цикла произведений в жанре фэнтези «Песнь Льда и Пламени» американского писателя Джорджа Мартина, вот уже несколько лет притягивает к экранам зрителей разного возраста со всего мира. Финал саги, выпускаемой каналом HBO, будет состоять всего из шести эпизодов.

Кроме того, в мае на экраны должен выйти двухчасовой документальный фильм, повествующий о создании сериала. Фильм покажут спустя неделю после выхода заключительного эпизода киносаги. Как рассказал сценарист и продюсер Джини Финлэй, картина приоткроет завесу тайны, скрывающую секреты кинопроизводства.

Федеральное агентство новостей ранее решило прояснить основные вопросы, которые могут возникнуть перед просмотром нового сезона «Игры престолов».