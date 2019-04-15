Известный адвокат из США объяснил, почему суд над Ассанжем может провалиться

Суд в Лондоне признал основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог. По этому делу ему грозит до 12 месяцев тюрьмы, и приговор должен быть вынесен в мае.

Однако наиболее опасным являются обвинения, выдвинутые против Ассанжа в США, которые требуют экстрадиции основателя WikiLeaks. Вашингтон обвиняет его во взломе компьютерных систем, о чем говорится в сообщении, опубликованном Минюстом США в прошедший четверг. Обвинение относится к 2010 году, в нем утверждается, что Ассанж оказал помощь информатору WikiLeaks, военнослужащему Брэдли Мэннингу в доступе к секретной информации Пентагона. По этому обвинению ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Впрочем, часть обвинений против Ассанжа до сих пор является секретной; не исключено, что в случае успешной экстрадиции в США, они могут быть предъявлены ему постфактум. Вот только с дополнительными обвинениями против основателя WikiLeaks у Вашингтона могут возникнуть трудности. Федеральное агентство новостей разобралось, о чем идет речь.

Шпион, выйди вон!

Основным юридическим препятствием в «деле Ассанжа», безусловно, является именно формулировка возможных обвинений. Фактически, основатель WikiLeaks никогда не скрывал своих действий, убеждений или принципов работы, предоставляя максимально простой доступ к полученной информации при одновременном соблюдении столь же полной конфиденциальности в отношении источников ее получения.

Отсюда следует простое следствие: Ассанжа крайне трудно обвинить в «шпионаже», к которому традиционно относят противозаконную разведывательную деятельность органов или агентов иностранных государств, связанную с похищением информации, представляющей государственную тайну. Ассанж неоднократно подчеркивал, что его портал не имеет никакого отношения к какому-либо государству или спецслужбе — а лишь предоставляет свободный доступ к информации, полученной из анонимных источников по всему миру.

Столь же пустым оказывается обвинение в «хакерстве» или краже государственной собственности. Опять-таки, формально портал WikiLeaks никогда не участвовал в самих взломах и никак не побуждал своих информаторов к предоставлению несанкционированного доступа к секретным файлам.

Кроме того, Ассанж уже давно не мог ни в чем никому реально «оказывать помощь»: век хакера в нынешнем мире недолог, слишком уж быстро обновляются компьютерные технологии. Напомним, что большая часть хакерских действий Ассанжа была связана с началом 1990-х годов, а в 1997 году он уже написал в соавторстве со Сьюлетт Дрейфус популярную книгу о хакерах под названием «Underground», которая подвела итог его пути хакера.

Поэтому первичное обвинение Минюста США и выглядит столь беззубо: на деле участие Ассанжа во взломе серверов Пентагона еще предстоит доказать. Но, скорее всего, даже этого сделать не удастся — из материалов суда над Мэннингом известно, что информатор Ассанжа не нуждался в каких-либо специальных средствах или процедурах для доступа к секретным документам: работа с ними просто входила в круг его служебных обязанностей.

Вашингтону предстоит напрячь все силы, чтобы вменить в вину Ассанжу подкуп, угрозы или какое-либо иное воздействие на Мэннинга, так как последний на суде под присягой заявил, что действовал по собственным убеждениям и сугубо добровольно.

Первая поправка решает все

Вторым подводным камнем в «деле Ассанжа» является формулировка обвинений в части якобы «незаконной» публикации секретных документов правительственных служб и ведомств США. Коллизию в этом вопросе на днях разобрал один из старейших американских адвокатов Алан Дершовиц, к слову, весьма близкий к «жаждущей крови» Ассанжа Демократической партии. Он рассказал, как Ассанж может победить в суде против Минюста США.

Еще в 2011 году Дершовиц стал добровольным консультантом команды адвокатов, защищающих Джулиана, и с тех пор изучил всю имеющуюся в публичном доступе информацию о деле, одновременно дав оценку как предъявленным и возможным обвинениям, так и самим действиям WikiLeaks. По словам Дершовица, в деле WikiLeaks и в нашумевшем скандале с публикацией секретных документов Пентагона (Pentagon Papers, «Бумаги Пентагона») в 1970-х годах через газету The New York Times нет никакой конституционной или юридической разницы.

Скандал с газетой The New York Times вспыхнул в 1971 году, когда издание опубликовало выдержки из секретных документов Пентагона. Они были предоставлены редакции военным аналитиком Rand Corporation Даниэлем Эллсбергом в рамках схемы, очень напоминающей действия Брэдли Мэннинга и WikiLeaks.

В июне 1971 года газета начала публикацию документов Пентагона, полученных через Эллсберга, что вызвало значительное недовольство администрации президента Ричарда Никсона. В «Бумагах Пентагона» прямо указывалось, что администрация предыдущего президента Линдона Джонсона намеренно предпринимала акции по эскалации Вьетнамской войны, несмотря на заверения тогдашнего хозяина Белого дома о том, что США не стремятся к ее расширению.

Тогда, в 1971 году, правительством США был даже начат судебный процесс против The New York Times, в рамках которого власти пытались доказать преступные действия издания. Процесс закончился постановлением Верховного суда США, в котором было сказано, что издание могло законно публиковать документы Пентагона, даже зная о факте, что в них включены секретные сведения. Дело в том, что газета действовала согласно первой поправке к конституции США, которая прямо защищает свободу слова и не допускает ограничения в использовании информации, вне зависимости от ее сути и путей получения.

В этой же логике WikiLeaks имел право публиковать секретные материалы, которые Ассанж получил от бывшего аналитика разведки армии США Брэдли Мэннинга, даже если они представляли государственную тайну. Так что Ассанж вполне способен выкрутиться в этом деле.

Таким образом, если прокуроры американского Минюста обвинят Ассанжа в шпионаже или любом другом преступлении только за публикацию материалов Мэннинга, то это будет еще одно дело «Бумаг Пентагона» — с аналогичным вероятным исходом. При этом, по мнению Дершовица, попытка апеллировать к некой «чувствительности» или «тайной сути» рассматриваемых документов в деле WikiLeaks обречена на провал: первая поправка не признает никакой степени ответственности и не делает различий между содержанием любой информации.

Впрочем, для самого Ассанжа это означает лишь невозможность обвинить его по каким-нибудь тяжким статьям американского законодательства. Скорее всего, в деле WikiLeaks мы пока видим лишь конец абзаца — основная схватка за свободу слова и право на неограниченный доступ общественности к «чувствительной информации» еще впереди.