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Организаторы «Тотального диктанта» рассказали о смешных ошибках участников

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Организаторы «Тотального диктанта» рассказали о смешных ошибках участников

Москва, 15 апреля. Организаторы «Тотального диктанта» назвали самые смешные ошибки, которые совершили участники акции в 2019 году.

На пресс-конференции в Москве член экспертного совета Тотального диктанта Владимир Пахомов поделился, что некоторые участники акции написали «Васька Пепел поймал клеща», а не «леща». Также он подчеркнул, что трудности вызвали слова «обаяние», «земля» и словосочетание «Василисин муж».

По словам Пахомова, некоторые участники «Тотального диктанта» написали, что события пьесы привели не к «трагической», а к «тропической» развязке.

Председатель экспертного совета Наталья Кошкарева рассказала о многочисленных ошибках в написании союза «также» и наречия с частицей «так же». По ее словам, многие вместо «обшит корабельным дубом» написали «облит карамельным дубом», а вместо «Моцарт и Сальери» — «Моцарт и Савелий».

Напомним, ежегодная акция, получившая название «Тотальный диктант», проводится не только в России, но и за ее пределами. Впервые его организовали в 2004 году студенты Новосибирского университета. Акция превратилась в мероприятие всемирного характера.

К примеру, в Нью-Йорке тест написал ветеран Великой Отечественной войны Николай Зайцев. Об этом рассказала координатор проектов общества «Русская молодежь Америки» Елена Ямпольская. После диктанта Зайцев пообщался с молодежью и поделился своими воспоминаниями. Также известно, что в Латвии в акции приняли участие более 400 человек.

Автор: Ксения Пудовкина
Источник: RT
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